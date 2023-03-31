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Сегодня, 16:58

В Белоруссии сообщили, что знают о рассмотрении УЕФА вопроса об отборе к чемпионату Европы

Виктория Кравченко
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В пресс-службе Белорусской федерации футбола рассказали, что знают о том, что 4 апреля УЕФА проведет заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об исключении национальной команды из отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

«Да, мы были проинформированы УЕФА о том, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета 4 апреля. Дальнейшие комментарии по этой теме возможны после заседания исполнительного комитета УЕФА», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Ранее в УЕФА подтвердили, что обсудят отстранение сборной Белоруссии от отбора к чемпионату Европы 4 апреля.

24 марта издание Sportschau со ссылкой на письмо президента УЕФА Александера Чеферина депутатам Европарламента сообщило, что исполнительный комитет организации 4 апреля обсудит вопрос исключения сборной Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/17421681
Сборная Белоруссии по футболу
УЕФА
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