В Грузии назвали победу фигуристки Губановой на чемпионате Европы важной для страны

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани высказала мнение, что золотая медаль Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Эспоо может поспособствовать дальнейшим успехам страны в фигурном катании. Губанова принесла Грузии первое в истории золото континентального турнира.

«Настя нас очень обрадовала, оправдала надежды и справилась психологически. Она добилась для Грузии важного результата. Все результаты, вся работа направлена на это», — приводит ТАСС ответ Гиоргобиани на вопрос о том, поспособствует ли успех Губановой прорыву в фигурном катании у представителей Грузии.

20-летняя Губанова выступает за сборную Грузии с августа 2021 года, до этого спортсменка представляла команду России. Фигуристка является бронзовым призером этапа «Гран-при» в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призером финала юниорской серии «Гран-при».