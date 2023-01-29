Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:20

В Грузии назвали победу фигуристки Губановой на чемпионате Европы важной для страны

Telegram Дзен

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани высказала мнение, что золотая медаль Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Эспоо может поспособствовать дальнейшим успехам страны в фигурном катании. Губанова принесла Грузии первое в истории золото континентального турнира.

«Настя нас очень обрадовала, оправдала надежды и справилась психологически. Она добилась для Грузии важного результата. Все результаты, вся работа направлена на это», — приводит ТАСС ответ Гиоргобиани на вопрос о том, поспособствует ли успех Губановой прорыву в фигурном катании у представителей Грузии.

20-летняя Губанова выступает за сборную Грузии с августа 2021 года, до этого спортсменка представляла команду России. Фигуристка является бронзовым призером этапа «Гран-при» в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призером финала юниорской серии «Гран-при».

Источник: https://tass.ru/sport/16912305
1
0
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Чемпионка Санкт-Петербурга по фигурному катанию набрала больше баллов, чем чемпионка Европы. Она описала это одним словом