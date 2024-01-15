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Сегодня, 22:30

Вручение премии FIFA The Best: началась прямая трансляция церемонии

В Лондоне началась премия The Best FIFA Football Awards 2023
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото AFP
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В Лондоне началась церемония вручения премий The Best FIFA Football Awards 2023. Следить за награждением футболистов можно с помощью видеотрансляции на федеральном телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru.

В тройке претендентов на приз лучшему игроку года среди мужчин — нападающие Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»). Первоначально в шорт-лист было включено двенадцать игроков. Трое финалистов были объявлены в декабре 2023 года.

В тройку кандидаток в женском голосовании попали Линда Кайседо (Колумбия, «Реал»), Дженни Эрмосо (Испания, «Пачука») и Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»). Награды также будут вручены лучшему вратарю, тренеру, а также автору лучшего гола.

The Best FIFA Football Awards — церемония награждения, которая ежегодно организуется ФИФА с 2016 года. Ее целью считается вручение различных наград за индивидуальные достижения в футболе. Первая церемония была проведена 9 января 2017 года в Цюрихе, Швейцария.

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