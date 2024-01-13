Жулин рассказал о проблемах с мотивацией фигуристов

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал «СЭ» отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Я разговаривал со многими тренерами и сам скажу: мотивировать спортсменов стало тяжелее. Очень многие сейчас уходят в шоу зарабатывать деньги, но это уже те люди, которые сделали себе имя. А вот что делать спортсменам, которые сейчас занимают седьмые или восьмые места и даже не попадают в сборную? Как тренеру их мотивировать? Что говорить? Говорить, что ты немного недожал, был бы шестой — попал бы в сборную? А сборная сейчас что дает? Что ты выступаешь на Кубке Первого канала. Наше Министерство спорта должно попробовать придумать какой-то способ, чтобы спортсмены не теряли мотивацию», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

С марта 2022 года российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.

Анастасия Тынянкина