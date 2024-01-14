Жулин — о прокате британских танцоров под музыку из фильма «Рокки»: «На месте Сталлоне я подал бы на Гибсона в суд»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал итоги соревнований танцоров на льду на чемпионате Европы в Каунасе.

«Для меня в танцах на льду был достаточно интересный момент — я увидел прекрасное, пожалуй, лучшее скольжение на этом чемпионате у чехов Натали Ташлеровой и Филипа Ташлера, видел вторую французскую пару Лоисья Демужо — Тео Мерьсе, где партнер по эмоциям уже на уровне Скотта Моира катается, и безумно рад победе итальянцев Гинньяр и Фабри. Я с ними работал, поэтому могу сказать, что никто больше них в мире столько не работает, сумасшедший объем проделан», — приводит слова Жулина ТАСС.

Также специалист раскритиковал выступление британской пары Лайлы Фир и Льюиса Гибсона, продемонстрировавших произвольную программу под музыку из фильма «Рокки».

«Но еще я увидел британцев Фир и Гибсон с Рокки Бальбоа в стразах, у которого можно смело просить в подворотне прикурить — даст. На месте Сильвестра Сталлоне я подал бы на Гибсона в суд за дискредитацию образа Рокки как боксера. Рокки в стразах — это Америка и Англия, диктующие правила, и, если мы хотим туда вернуться, мы тоже должны это делать. Или же организовывать свои чемпионаты, но в странах БРИКС фигурного катания практически нет, и как этот вопрос решать, я не знаю. Только путем победы в СВО, и тогда, может быть, мир станет другим. Он уже меняется, и я, как всегда, хочу всех помирить. Я часто вспоминаю чемпионат мира по футболу 2018 года, когда люди открыли для себя Россию, узнали, как у нас круто и хорошо, и даже уезжать не хотели. А сейчас мы изгои, но Путин совершенно прав — нас пытаются уничтожить, выхода нет. Так что пока будем наблюдать Рокки в стразах, продолжать работать и что-то придумывать», — отметил Жулин.

Победителями соревнований в танцах на льду стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Второе место заняли Фир и Гибсон. Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс замкнули тройку призеров.

С 10 по 13 января в литовском Каунасе прошел чемпионат Европы по фигурному катанию. Российские фигуристы с марта 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.