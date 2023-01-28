Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 07:30

Вопрос о возвращении русских поставил европейских фигуристов в тупик. А выиграл чемпионат Европы афрофранцуз-азиат

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Адам Сяо Хим Фа.
Фото Global Look Press
Адам Сяо Хим Фа.
Фото Global Look Press
Даниэль Грассль.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Итоги соревнований на Евро у одиночников.

Фигурное катание. Чемпионат Европы
Мужчины
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 267,77
2. Маттео Риццо (Италия) — 259,92
3. Лукас Бритшги (Швейцария) — 248,01...
6. Даниэль Грассль (Италия) — 230,83
7. Ника Эгадзе (Грузия) — 220,65...
16. Морис Квителашвили (Грузия) — 194,59

Интересный наступил глобальный мир на исходе первой четверти XX века. Чемпион мира по фигурному катанию — японец С?ма Уно, азиат. Олимпийский чемпион — американец Нэйтан Чен, но тоже азиат. Наконец, чемпионом Европы в 2023 году тоже стал азиат — француз Адам Сяо Хим Фа.

Чемпионат Европы по фигурному катанию — смотрите в Okko!

Француз выиграл чемпионат в короткой

Адам Сяо Хим Фа. Фото Global Look Press
Адам Сяо Хим Фа.
Фото Global Look Press

Причем у этого 21-летнего парня из Бордо удивительная биография: его родители с африканского острова Маврикий, но имеют китайские корни. Таким образом Адам вобрал в себя культуры сразу трех континентов. Ну и при всей борьбе с расизмом нельзя не признать — у азиатов или, если угодно, монголоидной расы в фигурном катании получается лучше всех. Как сказал наш представитель парного катания Илья Миронов, «что бы ты ни делал, всегда найдется азиат, делающий это лучше тебя». Как в спринтерском беге с темнокожими.

Француз даже проиграл произвольную программу итальянцу Маттео Риццо, но итальянского доминирования после медального дубля в парах на этом чемпионате уже точно не случится. Адам создал себе задел еще в короткой в 10 баллов и мог допустить пару ошибок. Риццо сделал чистый четверной риттбергер, но не справился с управлением на тулупе. Да и тройной тулуп во второй половине программы вместе с вращением на второй уровень выглядели как-то блекло. Француз под давлением упал с четверного тулупа, но устоял на сальхове, и это был ключевой момент вечера.

Сяо Хим Фа красиво инкорпорировал в своё творчество все свои культурные и профессиональные корни. Один из аранжировщиков и создателей музыки для программы — его тренер, экс-фигурист, а ныне композитор Седрик Тур. Другие части сопровождения — также от французского автора Woodkid. Причем в одной из них участвует детский японский хор. В общем, все это выглядело довольно красиво и по-чемпионски. Марк Кондратюк в эфире Okko признал, что Адам — новый обладатель титула, и виртуально его передал.

Луна Хендрикс. Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023: все результаты

Бывшие и нынешние ученики Тутберидзе не впечатлили

Сенсацией стал бронзовый призер — это швейцарец Лукас Бритшги, который сам приезжал, чтобы попасть в десятку (цитата). Однако благодаря ошибкам других и выпадению фаворитов стал третьим, заставив разрыдаться другого француза Кевина Эмоза. Кстати, у Лукаса среди исполнителей музыки артист с занятным именем OBC9LHKA. Что это у вас хлюпает в коньке, так сказать.

Если переходить к героям, интересным России, то новый ученик Этери Тутберидзе Даниэль Грассль чуть подтянулся, став шестым, но все равно был недоволен. Падение с четверного лутца в самом начале — абсолютно нехарактерная для итальянца ошибка. Флип он сумел приземлить в «тройку», но по итогу получил 230 баллов. Тем не менее, в микст-зоне был разговорчив:

— Конечно, было не лучшее выступление, было сложно. Но сегодня я достаточно доволен. Самый сложный турнир в карьере, так как было много давления из-за всей ситуации вокруг. Но я счастлив.

Я принял лучшее решение, хотя оно сложное из-за всей ситуации, но я должен был это сделать, чтобы иметь шанс на медаль на Играх. Это долгий процесс. Я хочу работать еще усерднее. Федерация Италии и многие итальянцы поддерживают меня. Да,удобно рассуждать, когда ты фанат, но я очень благодарен, что многие люди понимают меня, многие, кто близки мне, знают, что это хорошее решение. Надеюсь, что в следующем сезоне вы увидите результаты работы.

Моя мечта была поехать к Этери, это один из лучших тренеров. Но из-за всей ситуации это было неудобно. Я хотел попробовать тренироваться в Америке, но там было сложно. Я счастлив, что я принял такое решение. Я уже поговорил с Этери, она сказала, что впереди еще много работы, это только начало. Сколько четверных хочу прыгать? В произвольной — шесть. Саша Трусова же прыгает пять четверных, — с юмором сказал Грассль «СЭ».

Даниэль Грассль. Фото Global Look Press
Даниэль Грассль.
Фото Global Look Press

Очень обидно за Вову Самойлова, который катался в России у Тутберидзе и Плющенко, а сейчас удачно перешел в сборную Польши. Она, кстати, полностью состоит из русских спортсменов. Владимир был шестым после короткой программы, попал в сильнейшую разминку, но психологически, видимо, его прижало. Он прыгал с запасом и высоко — но постоянно не докручивал один оборот. Вместо четверных делал тройные, вместо тройных — двойные, притом что, казалось, была возможность докручивать. Зажался — и в итоге лишь 17-е место.

Прямо перед ним Морис Квителашвили, который будет лечить воспаление костного мозга и вернулся тренироваться в «Хрустальный» из Италии. Еще один подопечный Тутберидзе Ника Эгадзе на высоком седьмом месте.

Даша Грм. «Несправедливо, что русских отстранили. Но справедливо ли, что множество русских катаются за другие страны?» Интервью самой возрастной одиночницы мира

Европейцы не захотели отвечать на вопрос про русских?

Но самый интересный и загадочный момент дня произошел на пресс-конференции. Корреспондент «СЭ» задал, наверное, самый острый вопрос вечера: «МОК принял решение вернуть на определенных условиях русских спортсменов. Хотели бы вы их увидеть на международных соревнованиях? Даже уже на чемпионате мира?»

Дальше в зале повисла пауза. Фигуристы пожаловались на плохую связь, хотя по языку тела того же Бритшги, осмелюсь судить, тему вопроса они поняли. Риццо, Сяо Хим Фа и Бритшги склонились у микрофонов и начали обсуждать, прозвучало слово «русский» — но под смех зала ответили «мы не понимаем». Модератор попыталась повторить мой вопрос — нет уверенности, что она это сделала правильно, но Риццо решил ответить за всех троих: «Думаю, мы все довольны соревнованиями прямо сейчас». Зазвучали аплодисменты.

В YouTube-трансляции, кстати, вопрос слышно прекрасно, и он вызвал осуждение западной публики.

В общем, у европейцев тема возвращения русских пока вызывает то ли страх, то ли недоумение. Ответ они еще не придумали. Но очевидно, что возвращение и обсуждение этой темы западным журналистам точно не нравится. Как было бы хорошо, чтобы ответ им всем пришлось придумывать уже на льду.

Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
Александра Трусова
Даниэль Грассль
Маттео Риццо
Этери Тутберидзе
2
Обсудить
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Аксель у Валиевой нереальный, неземная техника». Чемпионка Эстонии — об изучении ультра-си и номинации на премию ISU