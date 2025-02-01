Чемпионат Европы выиграл фигурист из предпоследней разминки. Суперсенсация в Таллине

Лукас Бричги из Швейцарии выдал на турнире в Эстонии лучший прокат в своей карьере.

Чемпионат Европы (Таллин)

Танцы. Итог

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 212,12

2. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 206,76

3. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 206,02

Мужчины. Итог

1. Лукас Бричги (Швейцария) — 267,09

2. Николай Мемола (Италия) — 262,61

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 257,99

В Таллине завершился финальный соревновательный день чемпионата Европы. Танцевальные дуэты и мужчины-одиночники разыграли последние комплекты медалей. В танцах на льду в третий раз лучшими стали итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, а у мужчин новый чемпион Европы — Лукас Бричги из Швейцарии.

Выбираем лучшую «Дюну»

В течение сезона мы наблюдаем как минимум десять программ под музыку к фильму «Дюна». На мой взгляд, лучшая постановка не у новоиспеченной чемпионки Европы Нины Петрыкиной, не у упустившего свой титул Адама Сяо Хим Фа, и даже не у Петра Гуменника, который катался в субботу на чемпионате Санкт-Петербурга. Лучше всех адаптировать тему получилось у танцевального дуэта из Испании Оливии Смарт/Тима Дика. Они заняли пятое место в итоговых протоколах, но их произвольная программа звучала ярче остальных. Настолько музыкальный, проникновенный и чистый прокат стал лучшим для пары в сезоне, и они набрали за произвольную программу 124.45 балла.

Итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри сменили костюмы роботов на более классические. Хоть визуально такое изменение не пошло дуэту на пользу, они стали более неприметными и потеряли главный образ, победа на чемпионате Европы выглядела абсолютно заслуженно. Видимо, пара уверенно двигается к золоту на домашней Олимпиаде в Милане. Евгению Лопареву/Жоффре Бриссо из Франции судили сегодня нестрого, что позволило даже с такой неоднозначной программой завоевать серебро турнира. Третьими стали британцы Лайла Фир/Льюис Гибсон, а экс-россияне Диана Дэвис/Глеб Смолкин вновь принесли Грузии восьмое место.

Адам Сяо Хим Фа. Фото Reuters

Мужчины боролись не друг с другом, а со своими нервами

Первым у одиночников в борьбу вступил Кевин Эймоз. Он на каждом турнире соревнуется со своими нервами, и неудачный прокат стал результатом ошибок в короткой программе. Сам спортсмен реагирует спокойно. «Чемпионат Европы — это просто не мое соревнование», — комментирует Эймоз. Владимиру Самойлову из Польши с малой бронзой не хватило сил на вторую половину программы. Фигурист потратил все на первый четверной лутц, но тот получился с грубой ошибкой. Грузин Ника Эгадзе тоже ошибся на первом четверном, дальше прокат не пошел. Комментировал соревнования его российский тренер Даниил Глейхенгауз. «Он не смог справиться с нервами. Он прекрасно понимал, что это огромный шанс для него. Это тот случай, когда делаешь первый прыжок и дальше можешь откатать без ошибок, но если этот прыжок идет не так, то дальше ты сомневаешься в каждом своем движении», — сказал Даниил после проката своего ученика.

Настоящей сенсацией стала победа Лукаса Бричги из Швейцарии. После короткой программы он катался в предпоследней разминке. Спортсмен выдал лучший прокат в своей карьере и завоевал второй для своей страны титул чемпиона Европы. Впервые представитель Швейцарии выиграл этот турнир 78 лет назад. А вот для француза Адама Сяо Хим Фа продолжилась череда неудач. Весь сезон его преследуют травмы, и этот раз не стал исключением. Фигурист пошел на риск и сделал второй четверной тулуп, но не смог прицепить к нему второй прыжок, остался без каскада и завоевал лишь бронзу.

Следующее состязание лучших фигуристов мы увидим на чемпионате мира в Бостоне или на финале «Гран-при России» в Красноярске.