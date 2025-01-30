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Чемпионат Европы

30 января, 23:45

«Наши» спортсмены лидируют в парном катании, а французы стали перфекционистами

Немцы Хазе и Володин стали победителями чемпионата Европы-2025
Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
Никита Володин и Минерва Фабьен Хазе.
Фото AFP
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Как прошел второй день чемпионата Европы.

Чемпионат Европы (Таллин)
Мужчины. Короткая программа
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 93,12
2. Ника Эгадзе (Грузия) — 91,94
3. Владимир Самойлов (Польша) — 85,98
Пары. Итоговое положение
1. Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин (Германия) — 212,48
2. Сара Конти/Николо Матчи (Италия) — 206,89
3. Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия) — 191,88

30 января в мире фигурного катания — трагичный день, омрачившийся авиакатастрофой над Вашингтоном.

В такой тяжелый день в Таллине жизнь продолжалась на чемпионате Европы. Начался он с минуты молчания в память о погибших, а после мы увидели выступление одиночников и развязку в соревновании спортивных парах. У мужчин после короткой программы лучшим стал действующий чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа, за ним грузин из штаба Этери Тутберидзе Ника Эгадзе, третий — Владимир Самойлов (Польша). Спортивные пары разыграли медали, чемпионами Европы стали Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин.

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Судейство у мужчин было справедливым

Первым удивлением в соревнованиях у мужчин стал чистый четверной тулуп и тройной аксель во второй из шести разминок от Семена Данильянца из Армении. Спортсмен выступал раньше за Россию и до перехода под другой флаг успел потренироваться в группах Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. После короткой программы он стал лишь девятнадцатым.

Другой ученик знаменитого российского тренера Ника Эгадзе сегодня выступил еще лучше. Грузин исполнил два четверных прыжка и допустил помарку во вращении. Этери Георгиевна поддерживала Нику из-за бортика — на международной арене мы привыкли видеть такую картину гораздо чаще, чем на внутренних соревнованиях.

Ника Эгадзе.
Фото Reuters

Итальянец Даниэль Грассль завалил прокат. Помимо недокрутов, которые судьи наконец-то заметили, спортсмен упал на дорожке шагов, но получил за нее четвертый уровень с минусовыми GOE и снижением. Елизавета Туктамышева на комментаторской позиции усомнилась в правильности судейства: «Даниэль упал в середине дорожки шагов, во время исполнения шага, и по идее при падении элемент должен быть «по нулям», он не был выполнен». Но судейство было действительно справедливым, в правилах сказано, что при падении дорожка шагов обнуляться не может.

Неожиданным стало третье место польского фигуриста Владимира Самойлова, в прошлом году на чемпионате Европы он стал лишь восьмым, как и на «Гран-при Финляндии» и «челленджере» в Будапеште.

Адам Сяо Хим Фа.
Фото AFP

Феномен французских одиночников

Французы могут кататься либо очень хорошо, либо очень плохо. Это мы наблюдали в течение первой половины сезона и убедились сегодня на чемпионате Европы. Адам Сяо Хим Фа после долгого перерыва из-за травмы подошел к главному старту континента в отличной форме.

Спортсмен готовил сразу две короткие программы и все-таки отдал предпочтение классической, отказавшись от композиции группы Gangsta's Paradise. Адам не допустил грубых ошибок в прокате, что привело его к малому золоту турнира. Соотечественник Адама Кевин Эмоз в этот раз не справился с нервами и программой. Он откатился на восемнадцатое место.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава.
Фото AFP

В России лучшая школа парного катания

Герои дня — британцы Анастасия Вайпан Ло/Лук Дигби. На утренней тренировке Анастасия сильно упала с высокой поддержки. Пришлось остановить тренировку, вызвать врачей с носилками, но в итоге все обошлось. Пара продолжила кататься и по сумме двух программ стала пятой.

Грузинская пара Анастасия Метелкина/Лука Берулава смогла реабилитироваться после неудачи в короткой программе и проникновенно откатать произвольную. После завершения Лука не сдерживал эмоции и расплакался прямо на льду. За бортиком ребят поддерживала их коллега по сборной Анастасия Губанова. В итоге ученики Павла Слюсаренко вытащили себя на третье место. А вот у Марии Павловой и Алексея Святченко вновь была битва с судейской бригадой. Паре из Венгрии поставили вторые уровни на подкруте, тодесе, поддержке, и они проиграли 44 сотых балла грузинам. Андрей Журанков на комментаторской позиции назвал это «немой сценой».

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В итоге первое золото и бронза чемпионата Европы ушли спортсменам из России. Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин стали чемпионами Европы. А какая будет конкуренция, когда на международную арену вернется Анастасия Мишина и Александр Галлямов (лучший друг Никиты Володина) — остается только догадываться.

Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
Анастасия Метелкина / Лука Берулава
Владимир Самойлов
Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин
Ника Эгадзе
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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