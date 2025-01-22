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Сегодня, 12:30

Луна Хендрикс снялась с чемпионата Европы-2025. В прошлом году она выиграла со скандалом

Хендрикс снялась с чемпионата Европы-2025
Егор Сергеев
Луна Хендрикс.
Фото Global Look Press
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Бельгийка высказывалась против русских.

25-летняя фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс не примет участия в чемпионате Европы по фигурному катанию 2025 года. Причиной стала травма лодыжки.

«После дополнительного обследования выяснилось, что ее лодыжка еще слишком нестабильна, чтобы давать ей полную нагрузку и участвовать в соревнованиях. Дискомфорт сохранялся и причинял Луне постоянную давящую боль. МРТ, проведенная в прошлую пятницу, показала наличие жидкости и кисты», — приводит слова представителя команды Хендрикс Sporza.

Сезон разочарований

Победа Хендрикс на чемпионате Европы 2024 года стала историческим событием — впервые за десять лет чемпионкой на континенте стала девушка, не имеющая никакого отношения к России. Однако даже при отсутствии российских спортсменок золото досталось ей не сразу: в 2023 году чемпионкой Европы стала Анастасия Губанова, выступающая за Грузию.

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Ожидания от нового сезона были высокими. Однако вместо успеха Хендрикс начала сезон с бронзовой медали на этапе «Гран-при» в Шанхае, а затем пропустила турниры во Франции и Финляндии, сославшись на необходимость доработки формы.

В декабре ее подвела травма: Луна пропустила турнир в Загребе, а теперь снялась с чемпионата Европы. Таким образом, вместо ожидаемого прорыва фигуристка ограничилась одной бронзой и пропустила четыре турнира.

Луна не скрывает разочарования. «Это действительно очень печально. Невезение продолжает преследовать меня в этом сезоне. Казалось, я уже преодолела свои проблемы и все пошло по плану, но тут я подвернула лодыжку. Это казалось пустяком, но до сих пор продолжает меня беспокоить. Я не могу полноценно опираться на правую ногу и поэтому не могу тренироваться, не говоря уже о том, чтобы выходить на соревнования», — рассказала она в интервью Sporza.

Фото Global Look Press

Выступления против россиянок

Луна Хендрикс не раз высказывалась о российских фигуристках. После победы на чемпионате Европы она заявила: «Обесценивает ли отсутствие россиян мою победу? Ситуация неоднозначная, но... Нет, не совсем так. Я знаю, что могла бы выиграть больше медалей, если бы фигурное катание было полностью честным. Например, допинговый скандал с Камилой Валиевой вызвал много вопросов. У трех российских спортсменок один тренер. Валиеву поймали на допинге, но и две другие (Анна Щербакова и Александра Трусова — Прим. «СЭ») показывали невероятные результаты. Мне всегда было интересно, как 14-летние могут обладать такой прыгучестью, но я всегда следовала принципу презумпции невиновности».

При этом Хендрикс постаралась сгладить углы: «Когда я услышала о положительном тесте [Валиевой], сначала не поверила. Фигурное катание в России имеет такое же большое значение, как футбол у нас. Я думала, что этих девочек так натренировали с раннего возраста, но, видимо, иногда играют роль и другие вещи. Но я не говорю, что среди них нет чистых. Разумеется, есть и чистые русские, которые сильнее меня...»

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Победа самой Хендрикс на чемпионате Европы 2024 года также вызвала вопросы. Чемпионка мира Мария Бутырская заявила, что тогда судьи несправедливо оценили выступление Анастасии Губановой. «Настя Губанова должна была занять первое место в короткой программе и, вероятно, по сумме. Чем она не понравилась, почему такой большой отрыв, я не могу сказать. То есть могу — делали запас перед произвольной программой, и он в итоге сработал. Но когда человек пол-оборота недокручивает на тройном лутце и это видно невооруженным взглядом... И Хендрикс засчитывают его как чистый прыжок. У меня появляются вопросики. Вы что, глупые, тупые? Или слепые? Вы же судьи, вы должны адекватно рассматривать всех спортсменов. Я не помню, чтобы когда-нибудь так откровенно занижали. Да, Губанова была русской девочкой, но сейчас она выступает за Грузию. Грузия никакого отношения к тому не имеет. Тем более Настя каталась чисто, аккуратно», — сказала Бутырская в интервью «СЭ».

Фото Global Look Press

Чемпионат Европы-2025 в Таллине

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 26 января по 2 февраля в Таллине. Хотя действующая чемпионка Луна Хендрикс не сможет выступить, турнир обещает быть интересным. Российские зрители смогут поддержать почти два десятка бывших соотечественников, которые теперь выступают под флагами других стран.

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Фигурное катание
Луна Хендрикс
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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