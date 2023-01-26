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Чемпионат Европы

Сегодня, 07:00

«Несправедливо, что русских отстранили. Но справедливо ли, что множество русских катаются за другие страны?» Интервью самой возрастной одиночницы мира

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Даша Грм.
Фото Global Look Press
Словенская фигуристка Даша Грм.
Фото Global Look Press
Фигуристка Даша Грм.
Фото Global Look Press
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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31-летняя словенка Даша Грм хорошо относится к России, но имеет свое мнение — о Валиевой, Туктамышевой и многом другом.

В среду в финском Эспоо начался чемпионат Европы по фигурному катанию. Он проходит без российских фигуристов, хотя русских с гражданством других стран предостаточно в каждой дисциплине. Но особенное внимание на себя обращает словенка Даша Грм. Именно она, а не Елизавета Туктамышева является самой опытной одиночницей мира, регулярно выступающей на международных соревнованиях. В апреле Даше будет 32, но она продолжает карьеру. В прошлом году даже выиграла два небольших турнира ISU в Любляне и Белграде, обойдя нескольких участниц чемпионатов Европы и мира. Замужем за своим тренером, за победами не носится, просто катается в удовольствие — но стабильно набирает больше 160 баллов, а для Европы это неплохо.

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Накануне ее десятого Евро «СЭ» поговорил с Грм о российских одиночницах, возрасте в женском фигурном катании, доверии к россиянам и даже распаде Югославии.

Зарплату получаю в полиции

— Даша, можно я сразу спрошу вас в лоб — почему вы все еще занимаетесь фигурным катанием? В чем мотивация?

— Когда я была молодой, у меня был большой опыт ужасных соревнований. Я могла проводить прекрасные тренировки, но приезжала на старты и не могла показать, на что способна. И постепенно с годами я начала показывать катание все лучше. И сказала себе — я хочу показывать, как я прогрессирую. И пока у меня будет прогресс, я не прекращу выступать. Зачем, если ты можешь лучше? И сейчас я снова считаю, что в лучшем состоянии, чем в прошлом году. Это моя внутренняя мотивация — улучшаться, показывать новые программы, которые я сама поставила, катание, эмоции и элементы, конечно.

— А вы вообще считали количество соревнований в карьере?

— Это мой десятый чемпионат Европы и будет десятый чемпионат мира. Но всего... Даже не могу представить!

— Наверное, один из стимулов — что вы пример для нового поколения?

— Да, ко мне многие фигуристы обращаются и говорят, что я для них источник вдохновения. Что, видя меня, они могут рассчитывать на длинную карьеру. Я горда своими достижениями и карьерой.

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— А сколько часов в неделю вы катаетесь?

— Дважды в день, по часу. Иногда могу пропустить тренировку, если неделя тяжелая.

— Вряд ли вы зарабатываете фигурным катанием. Тогда что — занятия с детьми?

— Второй год я в полиции и получаю зарплату. Они каждый год ищут спортсменов, ну и взяли меня благодаря результатам. Но я не должна работать полицейским, иногда просто прихожу на собрания, церемонии. До этого приходилось много заниматься постановкой программ, подкатками.

— Но люди в Словении вас узнают?

— Может быть, в родном Целе, потому что про меня пишут в местных газетах. Но в общем нет.

— Вас это не обижает? 20 лет катаетесь, а про вас не знают.

— Нет, а я предпочитаю так жить.

Словенская фигуристка Даша Грм. Фото Global Look Press
Словенская фигуристка Даша Грм.
Фото Global Look Press

Была на тренировке с ученицами Тутберидзе, я устала на них смотреть

— Для многих русских удивительно, что люди катаются ради удовольствия, а не ради результатов. Я даже слышал от наших чиновников — мол, посмотрите на Европу, где катаются люди вроде Грм, Николь Шотт. Это не в пример ниже уровень, чем российское фигурное катание. Что бы вы им ответили?

— Тут очень сложно понять разницу в менталитете. Даже юные фигуристки в России начинают кататься, потому что они хотят преуспеть, выиграть. Я начала просто потому, что меня привели родители, чтобы мне было весело. Я была маленькая, надо было заняться чем-то активным, у меня пошло и так далее. Не могла представить, что надо мной будет так довлеть результат, как в России. Уровень конкурентности у вас просто невероятный. Если бы я каталась в России, то давно бы закончила, еще в 10 лет. Очень сложно справляться с давлением не только на соревнованиях, но и на тренировках.

В Словении такого нет, можно наслаждаться процессом, в том числе на тренировках. Я могу больше креативить, участвовать в принятии решений, сама что-то ставить, выдвигать предложения. Даже не могу придумать, как сравнить эти два подхода. Меня не волнует, что я не чемпионка мира. Я признаю, что недостаточно хороша, не буду уже лучше технически. У меня нет сил и желания поддерживать тот технический уровень, который был. Для этого нужно делать очень много работы. Но мое тело не воспримет ее нормально.

Ну и если ты начнешь делать больше, на соревнованиях ты столкнешься с еще большим давлением. Я не готова к этому. Даже сейчас я чувствую давление перед этим чемпионатом Европы, хотя моя техническая оценка невысока. Иногда ты встаешь утром с настроением, что ты можешь все. Иногда ты скептичен по отношению к себе. Короче, у меня многое зависит от того, как я встаю с постели. (Смеется.)

— Вам прям коучем надо становиться.

— Ну это легче сказать, чем сделать.

— В общем, вы бы не стали кататься в группе Тутберидзе?

— В прошлом сезоне я была в одной тренировочной группе с русскими из ее группы. (Дальше Даша не может выразить всей гаммы эмоций и начинает смеяться.) Это было так напряженно! Я была в шоке от того, сколько прыжков они делают за 40 минут тренировки. Они прыгали все время! Я просто смотрела на них, и я уже устала, понимаете! Трудно понять, как выглядят их ежедневные тренировки. Но я в восторге от того, как много они могут сделать. За этим очень много работы.

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— И ведь Этери просто спокойно смотрела?

— Да, тренеры были абсолютно спокойны. Но девчонки и так делали свою работу, их почти не корректировали, может, чуть-чуть. Помню, что Трусова боролась с четверными, но Валиева все делала легко.

— Четверной — как чашку чая отхлебнула.

— Вот да, именно. Они были готовы. Им и не нужна была эта тренировка. (Смеется.)

Фигуристка Даша Грм. Фото Global Look Press
Фигуристка Даша Грм.
Фото Global Look Press

Судьи не снижают компоненты, видя хорошие прыжки

— Раз мы подошли к теме русских фигуристов, давайте я сразу вас спрошу: возрастной ценз в 17 лет — это нормально? Или надо повышать до 18? Или снизить обратно до 15?

— Думаю, визуально хорошо видно, когда катается девочка и женщина. Конечно, 15-летняя может сделать больше, чем девушка в моем возрасте. Я не хочу решать, каким должен быть возрастной ценз. У меня лучший период в карьере пришелся на 20 лет, а не на 15, например. Зависит от страны.

Молодые могут очень много делать на тренировках и на следующий день быть свежими, вот в чем соль. Это надо учитывать. Но кто сказал, что они не могут соревноваться вместе? Просто судьи должны видеть, что если катается ребенок, то он не так выражает эмоции, у него нет таких ребер и навыков катания, и они должны снижать компонентную оценку. Но они этого не делают, потому что видят, как они прыгают все на плюсы, делают быстрые вращения, все на скорости — конечно, она кажется хорошей фигуристкой. Но действительно ли у нее катание того же качества, что у фигуристок, которые не могут сделать все тройные?

Когда услышала, что ценз поднимают до 17 лет, я не была против. Но не думаю, что это что-то изменит. Разница между 15 и 17 годами небольшая. Многие мои знакомые в фигурном катании, даже старше меня, ушли именно из-за прихода этих 15-летних девочек. А они задерживаются на год-два. А дальше травма или пубертат. А моя подруга могла еще кататься. Таким людям тоже надо давать больше возможностей. Но это палка о двух концах.

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— Ваш монолог напоминает слова Николь Шотт, которая сказала, что русские могли упасть три раза и все равно выиграть 50 баллов. Можно сказать, что наши фигуристки немного бесили соперниц тем, что были настолько далеко?

— Но они заслуживают эти высокие баллы. Они были настолько лучше, даже во вращениях, связках. Они даже не отдыхали в программах, всегда в движении. Нельзя упрощать дело только до прыжков. Я знаю, что кто-то не разбирающийся в фигурном катании удивляется, когда побеждают те, кто два раза упал: «Почему, что происходит?» Но когда вы понимаете в этом спорте, то ясно, что, когда вы падаете с элемента с высокой стоимостью, у вас остается большой запас.

— Но справедливо ли это?

— Думаю, да. Учитывая, как много они страдают, почему это несправедливо?

— Я имею в виду шкалу. Упал с четверного или сделал чистый тройной — почти одно и то же. Хотя я не ISU, просто интересно ваше мнение.

— Я тоже не ISU. (Смеется.) Но как фигуристка я понимаю: упасть с чистого четверного гораздо сложнее, чем приземлить тройной. Так что логично, что они получают больше баллов.

— Рассуждая логически — получается, хорошо, что на этом чемпионате Европы не будет русских? Появляется шанс на новые имена.

— Я бы сказала, становится немного более интересно. Никто не знает, кто выиграет и кто заберет три медали. Раньше мы все знали заранее, разница была огромна. Но справедливо это или нет? Не мне решать.

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— А все-таки — здесь многие спрашивают: «А что, эти 15-летние девочки сделали что-то плохое? Почему они должны страдать из-за политики?» Справедливо ли, что русских нет на международных соревнованиях?

— Если я была бы русской и просто занималась бы фигурным катанием, я бы тоже задавалась вопросами. Я не могу остановить это, я не начинала это. Так что если вы хотите мое мнение, это несправедливо. Но здесь так много русских, соревнующихся за другие страны. А это справедливо? Я не знаю. Я говорю это не из-за конфликта на Украине (Формулировка изменена в связи с требованиями российского законодательства. — Прим. «СЭ»), а в принципе. По мне, это тоже несправедливо.

— Но опять же, вопрос к правилам ISU. Русские могут отсидеть карантин и выступать.

— Конечно. И вы знаете, если они долгое время будут блокировать участие русских спортсменов в соревнованиях, те начнут менять гражданство.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не могу сказать, что перестала доверять русским из-за дела Валиевой

— Наверное, мы все же должны упомянуть Елизавету Туктамышеву. Наша федерация вам может ответить — у нас есть Туктамышева, что вы хотите? И она прыгает ультра-си и борется с молодыми. Она ваша любимая российская фигуристка, я угадал?

— Я восторгаюсь ею, да. Но опять же, заметна разница. Я не вижу у нее таких связующих элементов, вращений, как у молодых. Их сложно сравнивать. Она очень эмоциональна, чувствует музыку. Но она стоит перед прыжками, другая скорость. Не так легко ей, как другим. Но отдаю ей должное, слежу за ней с юниоров. Она возвращалась после сложных сезонов, я видела ее победу в Шанхае в 2015-м, было серебро в Стокгольме. Невероятно то, что она делает.

— Говорили с ней?

— Не особенно. У меня к русским большое уважение, но они немного в своей зоне, держатся обособленно, не хочется их отвлекать. Я понимаю русский, не все слова, но кое-что.

— Вы же катались в Италии? Наверняка знаете Даниэля Грассля. Вас не удивил его приезд в Россию и работа с Этери Тутберидзе перед чемпионатом Европы?

— Его я знаю лучше. Да, удивил. Для меня было уже удивительно, что он переехал в Бостон в прошлом году. Я знаю его с детства и знаю, какая связь у них была с Лоренцо Магри. Жаль, что они расстались. Но такое случается, когда люди растут, меняются. Мне интересно с ним поговорить. Пока мы просто поздоровались. Я правда хочу у него спросить, что он ищет.

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— Еще одна фигуристка, о которой не могу не спросить, — Камила Валиева. РУСАДА недавно оправдало ее по делу об антидопинговом нарушении. Хочется узнать ваше мнение, мнение в Европе — этот случай подорвал доверие к русским фигуристам?

— Не могу сказать, что я потеряла доверие. Конечно, очень сложная тема. Я читала статьи на английском и, честно говоря, до конца не поняла, виновна ли она, кто виновен и так далее.

— Да мы, в общем, тоже не очень поняли.

— То есть я не в том круге людей, которые хорошо разбираются в ситуации. Меня действительно удивляет, как много они могут тренироваться и как много делают. Но так много фигуристов уже выигрывали, и так много были на допинг-контроле, и они все чисты! Нельзя экстраполировать это дело на всех. Я верю, что большинство из них чисты. Ну потому, что им необходимо быть чистыми, если они хотят соревноваться на больших стартах! Здесь допинг-тесты постоянно. Я тут не скажу: «Ну все, теперь я знаю, почему они выигрывали!»

— Луна Хендрикс сказала, что у нее как раз появились сомнения.

— Думаю, когда ты начинаешь работать в пять лет, как они, ты можешь столько выучить к 15! Да, в 25 уже будет сложнее. Но в 15 это все можно сделать.

— Вы когда начали?

— В пять.

— Просто это было по приколу?

— Три раза в неделю, не так много.

Выступление Даши Грм. Фото Global Look Press
Выступление Даши Грм.
Фото Global Look Press

Почему Словения отделилась спокойно? Мы маленькая страна и никому не интересны

— Я как раз хотел поговорить о вашем детстве. Вы родились в апреле 1991-го, то есть еще в Югославии. У вас есть ностальгия по этой стране?

— Нет-нет, мне было два-три месяца, и потом мы стали Словенией, у меня нет особых воспоминаний, как там было. Ностальгия есть даже не у родителей, а у дедушек с бабушками. Они не говорят, что зря Словения стала независимой, не жаловались, но говорили, что да, времена были хорошие.

— Ваша страна сумела «развестись» без большой крови. Кажется, мы все-таки не смогли этого сделать. Как вам удалось? А так можно было?

— Это потому, что мы такие маленькие. Никому мы не интересны. (Смеется.) Правда — у нас маленькая страна.

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— Лучше жить в маленькой стране, чем в огромной, с исторической миссией?

— Да, мне правда нравится Словения. Море, горы, все в двух часах езды, Бледское озеро, симпатичная столица Любляна.

— Вас не испугали события на Украине?

— Я все-таки чувствую, что это далеко от нас. Это больше по телевизору, в новостях.

— Напоследок — сколько вы еще будете выступать? Есть какая-то планка, может, хочется рекорд поставить? До 40, 50 кататься?

— Честно? Думаю, я в конце карьеры.

— О нет, не заканчивайте, ну пожалуйста!

— Но насколько близок этот конец, я не знаю. (Смеется.) Пока я прогрессирую, не собираюсь заканчивать. Так что точного ответа у меня нет, оставим интригу.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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