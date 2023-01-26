«Мне было больно из-за обилия хейта». Итальянец переехал в Россию к Тутберидзе, но стартовал с провала на Евро

Даниэль Грассль неудачно начал чемпионат Европы, оставшись восьмым в короткой программе.

Чемпионат Европы

Мужчины. Короткая программа

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 96,53

2. Маттео Риццо (Италия) — 86,46

3. Денис Васильев (Латвия) — 84,81...

6. Владимир Самойлов (Польша) — 78,26...

8. Даниэль Грассль (Италия) — 77,03...

16. Морис Квителашвили (Грузия) — 70,55

Было бы лукавством сказать, что в Европе сильно скучают по российским фигуристам. Во-первых, их и так много — в других сборных. Во-вторых, наконец и у европейских стран есть шанс повесить на себя медальки в отсутствие главного гегемона — в прошлом году наших не пустили только на чемпионат мира.

Грассль сорвал первый же прыжок

И страной, которая должна была поиметь больше всего с отстранения россиян, считалась Италия. Начиналось для апеннинцев все хорошо — в парах Конти и Мачии взяли короткую программу с 70,45 балла, привезя 3,5 балла немцам Хоке/Кункель.

А вот с мужчинами вышло уно фиаско. Основным фаворитом чемпионата был Даниэль Грассль с его сложным набором прыжков и седьмым местом на Олимпиаде (лучшим среди европейцев). Но годы идут, а 20-летний итальянец из известного по мюзиклу «Шахматы» Мерано так и не смог выиграть ничего больше одного этапа Гран-при. На прошлом Евро он взял серебро.

И вот он, шанс — русские соперники вне игры, не все ладно у Кевина Эмоза и других парней. Но Даниэль в межсезонье делает ход конем и уезжает в Бостон, потом говорит «гудбай, Америка» и возвращается в Италию. А за месяц до чемпионата Европы инкогнито приезжает в Россию и начинает тренировки со штабом Этери Тутберидзе. Грассль избегал комментариев по теме — на просьбы об интервью он отвечал, что сейчас ему нечего об этом сказать, очевидно, концентрируясь на подготовке к турниру в Эспоо. Туда он приехал с Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом, которые давали последние напутствия перед прокатом и оба похлопали нового итальянского ученика по рукам, но уже не сидели в kiss-and-cry — там была представительница сборной.

Подготовка, видно, не задалась — либо что-то пошло не так в самом прокате. Грассль в самом начале слетел с четверного лутца, сделав нечто похожее на «корягбергер» Гуменника на Кубке Первого канала.

Перешел к Тутберидзе — получи

Оставшиеся прыжки Грассль сделал чисто, но остался без четверных и без одного элемента — так как сольные двойные прыжки в короткой программе не засчитываются. Не все гладко получилось и со вращениями — лишь одно из трех на четвертый уровень, дорожку также оценили на третий. По компонентам новоиспеченный «хрусталенок» стал пятым, чем подправил свою позицию, но 77,03 балла и почти 20 баллов отставания от лидера, француза Сяо Хим Фа — совсем не то, на что мог рассчитывать штаб Тутберидзе.

Надо сказать, ято и на итальянском телевидении, и в западных соцсетях высказывались о сотрудничестве Грассля и Тутберидзе скептически, если не злорадно. Мол, перешел к Тутберидзе — получи. Конечно, после комментариев в духе «в деле Валиевой тренер ни при чем» белобрысому итальянцу придется разгребать критику. И разгребать ее с первого места легче, чем с восьмого. А так Грассль проигрывает даже русскому парню Владимиру Самойлову, представляющему Польшу.

После того, как в виртуальной микст-зоне не появились Ника Егадзе и Морис Квителашвили, были основания ожидать игнор о стороны Грассля, но он нашел в себе силы поговорить с прессой. В основном — с русской.

Даниэль Грассль. Фото Reuters

Спорт вне политики, а Тутберидзе одна из лучших тренеров мира

— Даниэль, расскажите о ситуации со сменой тренера. Почему вы приняли решение поехать в Россию, что вас заставило сделать такой шаг?

— После Олимпиады мне было трудно снова обрести мотивацию. В прошлом году мотивацией были Игры, в этом году ее было все меньше и меньше. Я становился все более нервным, было очень сложно пережить шестое место в финале Гран-при.

И я больше не испытывал счастья, когда катался и особенно, когда выступал на соревнованиях, потому что очень волновался. После чемпионата Италии мне было очень грустно. Я хотел лучшего для своего карьеры. Это было очень рисковое решение, но я хотел принять лучшее решение относительно своей карьеры. Это было очень важно для меня.

Я всегда мечтал поехать к Этери и кататься в ее школе. Я думаю, она одна из лучших тренеров в мире. Когда у меня появилась возможность... Я верю, что спорт не должен быть вовлечен в политику. Это же касается только моей карьеры, ничего большего. Я думаю только о том, чтобы кататься, чтобы вернуться в форму, найти мотивацию. Было очень классно кататься там, потому что теперь мотивация вернулась. Конечно, прошло немного времени, недостаточно для чемпионата Европы. Я бы хотел поработать на долгосрочную перспективу. Надеюсь, что в следующем сезоне я буду намного больше мотивирован и что соревнования будут более успешными.

— Надеюсь, в ваш адрес не было много хейта.

— Мне было сложно вернуться на лед, потому что вокруг было много хейта. Я старался ничего не читать и ничего не смотреть, потому что это было больно. Но сейчас я буду больше работать.

— Можете рассказать о первых тренировках в Москве?

— Работа с Тутбердизе — это что-то новое для меня. Конечно, это сложно, но очень мотивирует. Я работал очень усердно перед турниром, но морально было трудно из-за всей этой ситуации. Когда вернусь обратно, буду еще сильнее работать.

— Вы почувствовали какие-то изменения?

— Произошло много изменений, мы обращаем внимание на все детали. Было недостаточно времени для подготовки к Европе. Но если я продолжу усердно работать, результаты в следующем сезоне будут лучше.

— Вы хотели бы продолжить работу с Тутберидзе?

— Будет прекрасно, если я смогу продолжить работать с Этери в долгосрочной перспективе. Мне очень нравится атмосфера на тренировках, очень нравится работа там, их команда. Мы работаем понемногу над всем — вращениями, техникой прыжков, навыками катания. Поначалу это сложно — с изменениями всегда так. Входить в соревновательную атмосферу тоже непросто. Но я отдам всего себя, когда вернусь назад.