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Чемпионат Европы

Сегодня, 22:30

«Аксель у Валиевой нереальный, неземная техника». Чемпионка Эстонии — об изучении ультра-си и номинации на премию ISU

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Нина Петрыкина.
Фото Global Look Press
Нина Петрыкина.
Фото Global Look Press
Нина Петрыкина.
Фото Global Look Press
Нина Петрыкина.
Фото Global Look Press
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Интервью Нины Петрыкиной, претендентки на медали чемпионата Европы в Финляндии.

Эстонка Нина Петрыкина не совсем удачно откатала короткую программу на чемпионате Европы и занимает только седьмую строчку. Позиция для старта не самая плохая — до третьего места всего два с небольшим балла. Несмотря на не получившиеся прыжки, постановка Петрыкиной впечатлила — фигуристка четко отрабатывала все движения, которые поставил ей Адам Соля. Перед стартом чемпионата континента корреспондент «СЭ» пообщался с Ниной — поговорили о тройных акселях Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой (эстонка учит ультра-си по видео чемпионки мира-2015), номинации на премию ISU и преодолении Анны Щербаковой на прошлом чемпионате Европы.

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В душе хочется выиграть

— Как тебе тренировки на чемпионате Европы?

— Тренировки проходят как обычно, ничего нового. Сокращаем объем — если обычно полтора часа на тренировки дома, то сейчас 35-40 минут. Надо все успеть сделать, и желательно без ошибок.

— В прошлом году ты заняла восьмое место. Есть планы забраться повыше в этом году?

— Знаю, что если откатаю по максимуму, тогда есть вариант. Но моя задача — сначала выполнить работу, сделать то, что могу, показать это, а дальше уже будет видно. Не от меня зависит.

— Будет ли конкуренция меньше из-за того, что не выступают девушки из России? Они в прошлом году заняли все три места на пьедестале.

— На меня не влияет, с кем я соревнуюсь. В первую очередь — сама с собой. Это влияет на дальнейший результат.

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— В социальных сетях ты говорила, что хочешь выигрывать крупные турниры.

— Как и любой спортсмен. Конечно, в душе хочется выиграть, забраться на пьедестал. Это понятное дело. Но я стараюсь перед соревнованиями об этом не думать. Нужно сосредотачиваться именно на прокате.

— То есть спортсмены перед соревнованиями просто стараются выкинуть медальные ожидания из головы, но на самом деле об этом думают?

— Конечно, все думают. Мы расписываем наши цели на сезон. У каждого по-разному, разная мотивация на старты. Кому-то, наоборот, помогает думать о месте, кому-то — нет. Что касается меня, то это каждый раз по-разному. Сейчас нужно просто спокойно выполнять то, что я натренировала.

— В декабре ты во второй раз стала чемпионкой Эстонии. Это придает уверенности в себе?

— Я довольна тем, что защитила титул, что, так скажем, не налажала. Сейчас я более осознанно подхожу к соревнованиям. В прошлом году я еще только вернулась в большой спорт, и не было никаких ожиданий, просто хотелось показать себя по максимуму. Как и теперь, но только более осознанно.

— Защищать титул сложнее, чем выигрывать его в первый раз?

— Морально — немного да, сложнее, потому что юниоры тоже показывают хороший результат. Но в первую очередь я делаю это для себя. Это были просто соревнования, которые помогли приобрести даже не уверенность, а настрой. Я каждый раз пробую себя по-разному настраивать, ищу что-то. Для меня так — несмотря на то что мы считаем, что все соревнования одинаковые, я просто выхожу и делаю свою работу, но психологически что-то все-таки играет роль.

Нина Петрыкина. Фото Global Look Press
Нина Петрыкина.
Фото Global Look Press

Туктамышева держится на высоком уровне и может еще больше

— На чемпионате Европы, наверное, просто больше спортсменок, еще и из разных стран.

— В прошлом году каждое соревнование имело для меня вау-эффект. Каждый раз я встречала каких-то своих кумиров, потом с ними разговаривала, знакомилась. На чемпионате Европы я увидела девочек из России, и у меня просто был шок. Мне было очень приятно, что я нахожусь с ними на одном льду — катаюсь и соревнуюсь. Сейчас я не могу сказать, что мало конкуренции — много девочек из других стран. Возможно, это даже шанс для кого-то другого проявить себя. Радует, что в других странах тоже очень сильная конкуренция.

— А не хотелось бы тогда все-таки посоревноваться снова с девушками из России?

— С точки зрения конкуренции это сложнее морально. Но если ее нет, то это еще хуже. Мне нравилось смотреть и изучать то, как они тренируются. Но все же это не влияет на то, как я катаюсь. Это сказывается на дальнейшем результате — подиум, медали, попадание в десятку или шестерку. Но количество участников не влияет на мои программы и результат.

— Осенью ты говорила, что давно тренируешь ультра-си. Есть какой-то прогресс сейчас в этом плане?

— Вот сейчас на тренировке прыгнула тройной аксель, прогресс есть, потихоньку идет. Но надо его стабилизировать, чтобы вставлять в прокаты. Еще не натренировала его до такой степени, чтобы спокойно делать его в программе.

— Есть планы в этом сезоне попробовать вставить аксель в программу?

— Планы есть, надо только стабилизировать. Наобум идти — это 50 на 50.

— Почему тренируете именно триксель, а не четверные?

— На самом деле я тренирую и тройной аксель, и четверные, просто триксель идет немного легче. У меня с детства аксель легкий, любимый прыжок. Поэтому он пошел быстрее. На четверном существует больше возможностей получить травму. Если я начинаю очень много прыгать и тройных акселей, и четверных, то начинает что-то болеть. Хочется продержаться до конца сезона и уже летом больше углубиться в ультра-си.

— Ты с кого-то берешь пример в плане изучения ультра-си?

— Я смотрю на разных девочек, у мальчиков другая техника и другое телосложение. Я не беру Камилу Валиеву, потому что у нее вообще что-то нереальное, неземная техника. Мне очень нравится аксель Лизы Туктамышевой. В основном я смотрю его на видео, как она ровно заходит, и стараюсь так же. На девочек из других стран тоже смотрю — Рику Кихиру, например, у нее очень четкий аксель. Я смотрю, но когда на тренировках прыгаю, записываю свой прыжок и пытаюсь понять, что не так, чего мне не хватает.

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— Лизе 26 лет, но она выучила и четверной, и аксель долгое время делает.

— Если позволяет тело, нет никаких травм и ничего не мешает, то почему нет? Она на самом деле молодец, реально пример для подражания. На нее можно смотреть и радоваться. Да, она мотивирует. Как и Каролина Костнер когда-то. Многие говорят, что в 18-20 лет уже поздно кататься. Если человек хочет, готов к этому — почему бы и нет? Вот Лиза Туктамышева в свои годы держится на максимально высоком уровне. Думаю, что она может еще больше.

— Ты упомянула Каролину Костнер. Ты ориентируешься на нее с точки зрения продолжительности карьеры? Или на ее вторую оценку?

 — На этот счет я ничего не могу сказать, потому что никогда не видела, как она катается вживую. Все говорят, особенно тренеры, мол, посмотри, на Каролину Костнер, ее программы. Я смотрела, но в настоящее время больше обращаю внимание на тех девочек, кто выступает сейчас.

— А кто из фигуристок тебе нравится по второй оценке? Или мужчин-одиночников?

— Не знаю. Не могу ответить. Я у каждого беру что-то одно — какую-то особенность, которую можно тренировать, взять, сделать в своей обработке. Мне нравится очень много фигуристов: у кого-то скольжение, у кого-то артистизм. Не могу выделить кого-то одного.

Нина Петрыкина. Фото Global Look Press
Нина Петрыкина.
Фото Global Look Press

Пытались повторить дорожку шагов Ягудина из «Зимы»

— Одним из постановщиков твоих программ был Адам Соля. Расскажи о вашем сотрудничестве.

— Мы с ним познакомились на чемпионате мира в прошлом сезоне. До этого мы смотрели произвольную программу Луны Хендрикс, которую он поставил. Мне очень она нравилась. Меня он узнал, мы сошлись, пообщались и договорились, что можем что-то поставить. Тем более я выбрала такой стиль, с которым, думаю, немногие бы справились. А Адам смог. Мне очень понравилось с ним работать. Он харизматичный человек, веселый и жизнерадостный. И подбадривает. Приятно было работать.

— Хотела бы еще с кем-то поработать в плане постановки программ?

— Не знаю, не думала об этом еще. Надо смотреть программы других, как они работают. Я больше смотрю за другими сейчас.

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— Есть ли какие-то самые запоминающиеся для тебя программы из истории фигурного катания?

— Их тоже очень много. Надо подумать. Конечно, это Алена Савченко и Бруно Массо — их произвольная программа на Олимпиаде. Но это больше в плане эмоций, которые они после нее проявили. Иногда пересматриваю короткую программу Алексея Ягудина «Зима». Мне очень нравилась дорожка шагов — мы ее даже пытались повторить.

— Получилось?

— Что-то да, но не так. Но вообще мне многие программы нравятся.

— Ты также занималась художественной гимнастикой, но в итоге выбрала фигурное катание. Почему?

— Я была такая маленькая! Мне было очень мало лет. Даже не помню этого. Надо было просто выбрать — не хватало времени ходить и туда и туда. Но фигурное катание мне нравилось больше — несмотря на то что мне все время хотелось с ним закончить. Там была и ОФП, и гимнастика, и отрабатывали хореографию, танцы, и на льду работали. Если честно, уже не помню.

— Почему хотела закончить с фигурным катанием?

— Как все дети, не понимала, что от меня хотят. Было желание больше бегать, играть с друзьями, а не заниматься спортом. Но когда появились первые успехи, на тренировке прыгнула аксель, что-то такое, — тогда я переключилась на профессиональный спорт. Начала усердно работать.

Нина Петрыкина. Фото Global Look Press
Нина Петрыкина.
Фото Global Look Press

Не ожидала попасть в топ-3 премии ISU

— У тебя большая занятость: оканчиваешь школу, тренируешься. Остается время на отдых, хобби?

— Иногда да. Но я распределяю силы так, чтобы мне хватало до конца недели. То есть у меня есть возможность что-то пропустить в школе, чем я и пользуюсь. Иначе сложно дожить. Когда есть время на переменах, доделываю задания и все сдаю. Я люблю животных, у меня у мамы лошади есть. Дома — собака, с ним играю, провожу время. Люблю заниматься какими-то делами. Недавно сидела собирала картину из алмазов. Это было что-то новое, прикольное. Мне также нравится рисовать, что-то делать своими руками.

— Откуда такое увлечение дизайном?

— С детства мне нравилось что-то придумывать, оформлять. И это осталось до сих пор, правда, в других масштабах и объемах. Возможно, в будущем, если получится, свяжу свою профессию с дизайном, подумаю в этом направлении.

— Ты вроде бы даже говорила, что хочешь в университет поступать на дизайнера.

— Думала, да. Но сначала я выучусь на тренера, получу образование. И когда у меня будет заработок, тогда попробую дизайн. Чтобы не зацикливаться на чем-то одном и развиваться в разных направлениях.

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— Если говорить о твоих успехах: ISU включил тебя в шорт-лист премии как лучшего новичка. Как тебе это, ожидала?

— Вообще не ожидала! Это очень приятно. Это не какая-то ответственность, а показатель того, что я понравилась зрителям. Эта номинация очень подняла мне настроение. Когда я увидела, что попала в топ-3, то даже выставила на своей страничке в социальных сетях. Это очень приятно. Буду стараться показывать высокие результаты, поднимать уровень фигурного катания Эстонии еще выше.

— Какие были самые запоминающиеся моменты в фигурном катании в прошлом сезоне?

— Первое — преодоление себя. Было очень много моментов, где надо переходить через себя. Было сложно выступать после болезни. У меня в прошлом сезоне было столько соревнований. Везде я хорошо выступала, показывала неплохие результаты. Была воодушевлена. И уже под конец сезона не хватило немного сил, энергии. Потом я отдохнула неделю в Африке, и началось все заново: новые программы, эмоции. Все было хорошо.

— А если говорить не о тебе: запомнились выступления других фигуристов, результаты?

— Я очень рада за Каори Сакамото и Луну Хендрикс, когда они завоевали свои медали. Я видела эти эмоции. Очень за них рада. Как и за Аню Щербакову на Европе — я видела, что изначально у нее не получалось. Но она преодолела себя, собралась в один момент и по максимуму откатала свою программу. Я этому учусь: сделать свою работу в нужный момент. Про Олимпиаду говорить не хочу — там слишком много всего было. Меня это не касается, я всего не видела.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Елизавета Туктамышева
Каролина Костнер
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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