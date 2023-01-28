Интервью немецкого фигуриста, который начинал карьеру в нашей стране, но уехал ради новых возможностей.

20-летний Никита Старостин когда-то катался за Россию. Но затем решил сменить спортивное гражданство и теперь выступает за Германию. В текущем сезоне фигурист впервые в карьере стал чемпионом страны. И теперь строит дальнейшие планы на свою карьеру — вставить в программы четверные прыжки, попасть на Олимпийские игры.

На чемпионате Европы Старостин выступил не очень удачно — фигурист не справился с произвольной программой и стал лишь 15-м. Между прокатами Никита пообщался с корреспондентом «СЭ» и рассказал о решении поменять спортивное гражданство, высказался о пяти четверных прыжках Александры Трусовой на Олимпиаде и поделился планами на будущее.

На чемпионате Европы есть с кем соревноваться

— Прежде всего хочу поздравить с победой на чемпионате Германии. Вы долго к этому шли.

— Спасибо за поздравления. Это была одна из моих целей. Пять лет я шел к первому месту. И сейчас я чемпион Германии. Я очень горжусь тем, что не сдался и много работал. После короткой программы я шел вторым, испытывал давление, что другой фигурист находился выше меня. Я собрался на произвольную и знал, что я боец и буду бороться до конца. В итоге доказал — я номер один в Германии.

— Какая атмосфера на чемпионате Европы?

— Прекрасная. Я обожаю Финляндию, это одна из моих любимых стран, где я бываю на сборах. Организация соревнований здесь всегда одна из самых лучших, очень добрые люди. В короткой программе я наслаждался моментом. Оценю ее на 9,5 из 10 из-за ошибки на флипе. Но нужно по максимуму наслаждаться прокатами.

— На чемпионате Европы нет россиян. ISU принял верное решение?

— Не знаю, не могу судить политику. Но скажу, что здесь достаточно атлетов высокого уровня, с которыми интересно соревноваться, смотреть за ними, брать пример.

— В прошлом году на чемпионате Европы победил россиянин Марк Кондратюк. Общались с ним?

— Нет, я только его поздравил. И все.

Чувствовал, что в России у меня нет будущего

— Вы пришли в фигурное катание достаточно поздно — вам было семь лет. Тренер сказал, что вы ничего не добьетесь. Расскажите об этом.

— Сначала я занимался другими видами спорта — футбол, плавание. Потом моя мама предложила попробовать фигурное катание. Она сама была фигуристкой, но по семейным обстоятельствам — на тренировки нужно было ездить очень далеко — закончила кататься. Когда я первый раз встал на лед, мне это очень понравилось. Я почувствовал, что это мое, — так и выбрал этот вид спорта. Мы пошли на массовое катание, увидели тренера и попросились в группу. Но она мне отказала, потому что мне на тот момент было уже семь лет. Это поздно для того, чтобы начать кататься, ведь обычно приходят в три-четыре года. Но я не сдался. Позднее мы нашли тренера, с которым я начал расти. Потом я был в группе у Алексея Мишина. Он меня отправил к другому тренеру, с которым я начал выступать за Германию. Там я выучил базу, тройные прыжки. Моей мечтой было выступать за другую страну. Мой отчим — немец, поэтому кататься за Германию было прекрасным вариантом. Я очень люблю эту страну.

Никита Старостин. Фото Global Look Press

— Решение сменить спортивное гражданство далось вам легко?

— Да, это было мое желание — поменять гражданство и начать новый этап в карьере. Сначала в Германии мешали травмы, результаты получались не те, которые я хотел. И федерация организовала мне тренировки с Адамом Соля (венгерский хореограф. — Прим. «СЭ»). Он увидел во мне талант, который не замечали другие. Мы начали работать вместе, и я решил переехать жить в Европу. Это оказалось правильной идеей — я почувствовал, что в России у меня нет будущего. Люди не верили, что я могу больше. А Адам знает, что я могу больше. И я уехал в Бельгию, где мы начали сотрудничать с Соля, выучили прыжки с поднятыми руками. Мы очень много работаем над скольжением, вращениями, эмоциями, программами. То, как я выступаю сейчас, — это все благодаря Адаму. Он вкладывает в меня и поддерживает во всем. Финансово моя семья не может помочь. Это делает Адам и, конечно же, федерация. Я очень благодарен ему за это, он дал старт моему новому жизненному этапу. Кстати, Соля тоже работал с Алексеем Мишиным.

— На улицах в Германии узнают? Или пишут в социальных сетях?

— Пока не узнают, но пишут. Мне нравится, что люди из Германии — очень добрые. Они постоянно пишут слова поддержки, верят в меня, гордятся и очень болеют.

У Туктамышевой эталонный тройной аксель

— Вам с Алексеем Николаевичем нравилось работать? Сейчас контакт не поддерживаете?

— Нет, не общаемся. Но работать нравилось — было что-то особенное.

— С кем из спортсменов вы тогда делили лед?

— Там были Макар Игнатов, Лиза Нугуманова, Лиза Туктамышева.

— Лутц Туктамышевой называют эталонным.

— Я бы сказал, что у нее эталонный тройной аксель. Она просто легко и стабильно его прыгает. Лиза очень сильный спортсмен, выезжает все прыжки. Это очень круто, что Туктамышева катается до сих пор и показывает результаты.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вы называете Дениса Васильева своим кумиром. А если говорить чисто по технике и артистизму, кто вас вдохновляет?

— По скольжению — это Денис Васильев. Никто не катается так легко. Это шедевр на льду. А по прыжкам мой кумир — Шома Уно. По его характеру, по тому, как он фокусируется на льду. Он боец, знает, что делать.

— За российским фигурным катанием следите?

— Нет, для этого нет времени. Сейчас у меня в приоритете немецкий язык — хочу выучить его, чтобы получить паспорт, стать гражданином Германии и поехать на Олимпийские игры. Я в основном тренируюсь и наслаждаюсь жизнью.

— С кем-то из россиян общаетесь?

— С тех пор как переехал в Бельгию, контакт с русскими оборвался. Все пошли разными путями: я своей дорогой, они — своей. У меня появились новые люди, которые стали мне друзьями и которые поддерживают меня.

— Вы не исполняли четверных ни на чемпионате Германии, ни на первенстве Европы. Планируете вставлять в программы?

— Да. После Европы мы планируем работать над четверным прыжком. Когда он будет стабильным — тогда и вставим его в программы. На чемпионат мира точно планируем. Сейчас важно кататься чисто. Если ты выступишь с ошибкой на четверном прыжке, то получишь столько баллов, сколько с чистым тройным. Главное, чтобы все элементы исполнялись чисто. Для подготовки к чемпионату мира после Европы будет шесть недель. За этот период я постараюсь выучить четверной. Он уже близок — хочу закрепить его и вставить в программы.

— А какой именно?

— Ближе всего сальхов. Хочу выучить риттбергер, лутц. Все четверные планирую сделать.

Чтобы прыгать четверные, допинг не поможет

— За Олимпийскими играми следили в прошлом году?

— Болел только за Луну (Хендрикс — бельгийская фигуристка. — Прим. «СЭ»). И все. Особо не смотрел, так как у меня была подготовка к другим соревнованиям. Я хотел поехать на Олимпиаду, но у меня не было немецкого паспорта. Может быть, это и к лучшему. Мне нужно было набраться опыта, так как это был первый сезон по взрослым.

— Вы хорошо общаетесь с Луной Хендрикс.

— Да, начали, когда я переехал в Бельгию. Мы поддерживали друг друга на прошлой Европе, всегда стараемся мотивировать на тренировках. Мы хорошие друзья.

— На Олимпиаде россиянка Саша Трусова прыгнула пять четверных. Смотрели ее исторический прокат?

— Да, я видел. И на чемпионате Европы тоже смотрел ее прокат. Про ее четверные могу сказать то, что ими можно любоваться. Она прямо как струна в воздухе! Как инопланетяне какие-то! (Смеется.) Нужно много работать, чтобы достичь такого результата. Особенно когда прыгаешь по пять четверных. Нужно сначала выучить, потом много тренировать, чтобы это получалось постоянно. Это тяжелая работа.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Не могу не спросить о допинговой ситуации Камилы Валиевой. Просто интересно мнение из Европы — доверие к россиянам подорвано?

— Не могу сказать, я не доктор. Я нигде не присутствовал, не могу утверждать, принимала она что-то или нет. Но все равно — чтобы прыгать четверные, допинг не поможет. Ничего не могу сказать.

— Луна Хендрикс сказала, что у нее появились сомнения насчет россиян.

— Мы с ней тренируемся вдвоем на пяти разных катках, больше никого из европейских фигуристов с нами нет. Мы никогда ни с кем не встречаемся, не можем поговорить. Так что Луна и я вдвоем проводим время на тренировках, а затем занимаемся своими делами.

— Как вам ситуация Даниэля Грассля, который решил тренироваться у Этери Тутберидзе? Он испытывает огромное давление.

— У всех разное мнение. Кто-то из фанатов его поддерживает, другим не нравится его выбор. Если Даниэль выбрал это — значит, хочет попробовать что-то новое. Нельзя сказать, что он сделал что-то хорошее или плохое. Это его выбор. Не хочу никого судить.

— Какие у вас цели в фигурном катании? Помимо Олимпиады.

— Да, есть цель — стать чемпионом Европы. Попасть на пьедестал на чемпионате мира, на Играх. Ну или хотя бы топ-10, топ-6.