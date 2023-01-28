20-летний Никита Старостин когда-то катался за Россию. Но затем решил сменить спортивное гражданство и теперь выступает за Германию. В текущем сезоне фигурист впервые в карьере стал чемпионом страны. И теперь строит дальнейшие планы на свою карьеру — вставить в программы четверные прыжки, попасть на Олимпийские игры.
На чемпионате Европы Старостин выступил не очень удачно — фигурист не справился с произвольной программой и стал лишь 15-м. Между прокатами Никита пообщался с корреспондентом «СЭ» и рассказал о решении поменять спортивное гражданство, высказался о пяти четверных прыжках Александры Трусовой на Олимпиаде и поделился планами на будущее.
— Прежде всего хочу поздравить с победой на чемпионате Германии. Вы долго к этому шли.
— Спасибо за поздравления. Это была одна из моих целей. Пять лет я шел к первому месту. И сейчас я чемпион Германии. Я очень горжусь тем, что не сдался и много работал. После короткой программы я шел вторым, испытывал давление, что другой фигурист находился выше меня. Я собрался на произвольную и знал, что я боец и буду бороться до конца. В итоге доказал — я номер один в Германии.
— Какая атмосфера на чемпионате Европы?
— Прекрасная. Я обожаю Финляндию, это одна из моих любимых стран, где я бываю на сборах. Организация соревнований здесь всегда одна из самых лучших, очень добрые люди. В короткой программе я наслаждался моментом. Оценю ее на 9,5 из 10 из-за ошибки на флипе. Но нужно по максимуму наслаждаться прокатами.
— На чемпионате Европы нет россиян. ISU принял верное решение?
— Не знаю, не могу судить политику. Но скажу, что здесь достаточно атлетов высокого уровня, с которыми интересно соревноваться, смотреть за ними, брать пример.
— В прошлом году на чемпионате Европы победил россиянин Марк Кондратюк. Общались с ним?
— Нет, я только его поздравил. И все.
— Вы пришли в фигурное катание достаточно поздно — вам было семь лет. Тренер сказал, что вы ничего не добьетесь. Расскажите об этом.
— Сначала я занимался другими видами спорта — футбол, плавание. Потом моя мама предложила попробовать фигурное катание. Она сама была фигуристкой, но по семейным обстоятельствам — на тренировки нужно было ездить очень далеко — закончила кататься. Когда я первый раз встал на лед, мне это очень понравилось. Я почувствовал, что это мое, — так и выбрал этот вид спорта. Мы пошли на массовое катание, увидели тренера и попросились в группу. Но она мне отказала, потому что мне на тот момент было уже семь лет. Это поздно для того, чтобы начать кататься, ведь обычно приходят в три-четыре года. Но я не сдался. Позднее мы нашли тренера, с которым я начал расти. Потом я был в группе у Алексея Мишина. Он меня отправил к другому тренеру, с которым я начал выступать за Германию. Там я выучил базу, тройные прыжки. Моей мечтой было выступать за другую страну. Мой отчим — немец, поэтому кататься за Германию было прекрасным вариантом. Я очень люблю эту страну.
— Решение сменить спортивное гражданство далось вам легко?
— Да, это было мое желание — поменять гражданство и начать новый этап в карьере. Сначала в Германии мешали травмы, результаты получались не те, которые я хотел. И федерация организовала мне тренировки с Адамом Соля (венгерский хореограф. — Прим. «СЭ»). Он увидел во мне талант, который не замечали другие. Мы начали работать вместе, и я решил переехать жить в Европу. Это оказалось правильной идеей — я почувствовал, что в России у меня нет будущего. Люди не верили, что я могу больше. А Адам знает, что я могу больше. И я уехал в Бельгию, где мы начали сотрудничать с Соля, выучили прыжки с поднятыми руками. Мы очень много работаем над скольжением, вращениями, эмоциями, программами. То, как я выступаю сейчас, — это все благодаря Адаму. Он вкладывает в меня и поддерживает во всем. Финансово моя семья не может помочь. Это делает Адам и, конечно же, федерация. Я очень благодарен ему за это, он дал старт моему новому жизненному этапу. Кстати, Соля тоже работал с Алексеем Мишиным.
— На улицах в Германии узнают? Или пишут в социальных сетях?
— Пока не узнают, но пишут. Мне нравится, что люди из Германии — очень добрые. Они постоянно пишут слова поддержки, верят в меня, гордятся и очень болеют.
— Вам с Алексеем Николаевичем нравилось работать? Сейчас контакт не поддерживаете?
— Нет, не общаемся. Но работать нравилось — было что-то особенное.
— С кем из спортсменов вы тогда делили лед?
— Там были Макар Игнатов, Лиза Нугуманова, Лиза Туктамышева.
— Лутц Туктамышевой называют эталонным.
— Я бы сказал, что у нее эталонный тройной аксель. Она просто легко и стабильно его прыгает. Лиза очень сильный спортсмен, выезжает все прыжки. Это очень круто, что Туктамышева катается до сих пор и показывает результаты.
— Вы называете Дениса Васильева своим кумиром. А если говорить чисто по технике и артистизму, кто вас вдохновляет?
— По скольжению — это Денис Васильев. Никто не катается так легко. Это шедевр на льду. А по прыжкам мой кумир — Шома Уно. По его характеру, по тому, как он фокусируется на льду. Он боец, знает, что делать.
— За российским фигурным катанием следите?
— Нет, для этого нет времени. Сейчас у меня в приоритете немецкий язык — хочу выучить его, чтобы получить паспорт, стать гражданином Германии и поехать на Олимпийские игры. Я в основном тренируюсь и наслаждаюсь жизнью.
— С кем-то из россиян общаетесь?
— С тех пор как переехал в Бельгию, контакт с русскими оборвался. Все пошли разными путями: я своей дорогой, они — своей. У меня появились новые люди, которые стали мне друзьями и которые поддерживают меня.
— Вы не исполняли четверных ни на чемпионате Германии, ни на первенстве Европы. Планируете вставлять в программы?
— Да. После Европы мы планируем работать над четверным прыжком. Когда он будет стабильным — тогда и вставим его в программы. На чемпионат мира точно планируем. Сейчас важно кататься чисто. Если ты выступишь с ошибкой на четверном прыжке, то получишь столько баллов, сколько с чистым тройным. Главное, чтобы все элементы исполнялись чисто. Для подготовки к чемпионату мира после Европы будет шесть недель. За этот период я постараюсь выучить четверной. Он уже близок — хочу закрепить его и вставить в программы.
— А какой именно?
— Ближе всего сальхов. Хочу выучить риттбергер, лутц. Все четверные планирую сделать.
— За Олимпийскими играми следили в прошлом году?
— Болел только за Луну (Хендрикс — бельгийская фигуристка. — Прим. «СЭ»). И все. Особо не смотрел, так как у меня была подготовка к другим соревнованиям. Я хотел поехать на Олимпиаду, но у меня не было немецкого паспорта. Может быть, это и к лучшему. Мне нужно было набраться опыта, так как это был первый сезон по взрослым.
— Вы хорошо общаетесь с Луной Хендрикс.
— Да, начали, когда я переехал в Бельгию. Мы поддерживали друг друга на прошлой Европе, всегда стараемся мотивировать на тренировках. Мы хорошие друзья.
— На Олимпиаде россиянка Саша Трусова прыгнула пять четверных. Смотрели ее исторический прокат?
— Да, я видел. И на чемпионате Европы тоже смотрел ее прокат. Про ее четверные могу сказать то, что ими можно любоваться. Она прямо как струна в воздухе! Как инопланетяне какие-то! (Смеется.) Нужно много работать, чтобы достичь такого результата. Особенно когда прыгаешь по пять четверных. Нужно сначала выучить, потом много тренировать, чтобы это получалось постоянно. Это тяжелая работа.
— Не могу не спросить о допинговой ситуации Камилы Валиевой. Просто интересно мнение из Европы — доверие к россиянам подорвано?
— Не могу сказать, я не доктор. Я нигде не присутствовал, не могу утверждать, принимала она что-то или нет. Но все равно — чтобы прыгать четверные, допинг не поможет. Ничего не могу сказать.
— Луна Хендрикс сказала, что у нее появились сомнения насчет россиян.
— Мы с ней тренируемся вдвоем на пяти разных катках, больше никого из европейских фигуристов с нами нет. Мы никогда ни с кем не встречаемся, не можем поговорить. Так что Луна и я вдвоем проводим время на тренировках, а затем занимаемся своими делами.
— Как вам ситуация Даниэля Грассля, который решил тренироваться у Этери Тутберидзе? Он испытывает огромное давление.
— У всех разное мнение. Кто-то из фанатов его поддерживает, другим не нравится его выбор. Если Даниэль выбрал это — значит, хочет попробовать что-то новое. Нельзя сказать, что он сделал что-то хорошее или плохое. Это его выбор. Не хочу никого судить.
— Какие у вас цели в фигурном катании? Помимо Олимпиады.
— Да, есть цель — стать чемпионом Европы. Попасть на пьедестал на чемпионате мира, на Играх. Ну или хотя бы топ-10, топ-6.