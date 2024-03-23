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Чемпионат мира

23 марта, 02:34

Жулин: «Уровень конкуренции и качество чемпионата мира с каждым годом падают без наших ребят»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что уровень чемпионатов мира по фигурному катанию падает с каждым годом.

«Я слежу вскользь за этим чемпионатом мира. Там уже сорокалетние побеждают, ха-ха. Вот до чего их довели. Безусловно, уровень конкуренции и качество чемпионата мира с каждым годом падают без наших ребят. Это очевидно всем», — цитирует Sport24 Жулина.

40-летняя канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира по фигурному катанию, завоевав золото в паре с 32-летним Максимом Дешамом.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-631867-zhulin-uroven-konkurentsii-i-kachestvo-chm-s-kazhdym-godom-padayut-bez-nashikh-rebyat
Фигурное катание
Александр Жулин
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