Жулин: «Уровень конкуренции и качество чемпионата мира с каждым годом падают без наших ребят»

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что уровень чемпионатов мира по фигурному катанию падает с каждым годом.

«Я слежу вскользь за этим чемпионатом мира. Там уже сорокалетние побеждают, ха-ха. Вот до чего их довели. Безусловно, уровень конкуренции и качество чемпионата мира с каждым годом падают без наших ребят. Это очевидно всем», — цитирует Sport24 Жулина.

40-летняя канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира по фигурному катанию, завоевав золото в паре с 32-летним Максимом Дешамом.