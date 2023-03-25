Трусова: «Я ждала от Уно и Малинина, шесть четверных, пять они сделали. Очень круто»

Серебряный призер Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова поделилась мнением о победе японца Шома Уно на чемпионате мира-2023.

«Я ждала от Уно и Малинина, шесть четверных, пять они сделали. Очень круто. Я ожидала и Шому, и Малинина в призах. Было интересно понаблюдать за борьбой. Не ожидала, что кореец выступит так хорошо. Когда на тренировках что-то не получается, это ничего не значит. На одном турнире все три четверных упала на тренировке и на старте все сделала. На Japan Open все, что было, все завалила на тренировке — я была расстроена, мне говорили убирать четверной, но в итоге сделала четыре.

Судя по моим соревнованиям и выступлениям, я ценю риск, в этом и есть смысл. Многие могут откатать спокойно, немногие могут пойти на риск и сделать. Мне от этого становится интереснее смотреть. Больше всего понравился прокат Малинина. Не буду комментировать баллы, я не разбиралась, как ставят оценки судей, были ли докруты. Он за все прыжки боролся. Ни разу не упал, все прыжки вытащил. Это очень забирает силы, когда ты вытаскиваешь. А он сделал в конце тройной аксель. Я думала, будет двойной. Не всегда риск приводит к победе», — сказала Трусова в эфире Окко.

Серебро ЧМ-2023 взял кореец Чха Чжун Хван. Бронзу завоевал американец Илья Малинин, который исполнил в произвольной программе четверной аксель.