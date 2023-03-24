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Сегодня, 10:27

Американцы Чок и Бэйтс лидируют после ритм-танца на чемпионате мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на чемпионате мира-2023 в Сайтаме (Япония).

За свое выступление они получили 91,94 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (88,21 балла). Тройку лучших замкнули Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады (87,34).

25 марта танцевальные дуэты представят свои произвольные программы.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023

Сайтама, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 91,94

2. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 88,21

3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 87,34

4. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,56

5. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 85,59

6. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 78,74

7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичус (Литва) — 78,70

8. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 76,97

9. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 76,56

10. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 75,24

Фигурное катание
Мэдисон Чок/ Эван Бэйтс
Шарлен Гиньяр/ Марко Фаббри
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