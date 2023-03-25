Американцы Чок и Бэйтс стали чемпионами мира в танцах на льду

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали чемпионами мира в танцах на льду.

Спортсмены набрали 226,01 балла по итогам ритм-танца и произвольного танца на мировом первенстве, которое проходит в Сайтаме (Япония). Чок и Бэйтс впервые в карьере выиграли золото на чемпионате мира, до этого их лучшим результатом было серебро в сезоне-2014/15.

Второе место на ЧМ в Сайтаме заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (219,85 балла по сумме двух программ), на третьей строчке — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,88).

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023

Сайтама, Япония

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 226,01

2. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 219,85

3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 217,88

4. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 214,73

5. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 214,04

6. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 201,44

7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичус (Литва) — 199,20

8. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 196,39

9. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 193,54

10. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 190,10

11. Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония) — 188,87

12. Евгения Лопарова — Жоффре Бриссо (Франция) — 183,61

13. Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия) — 181,22

14. Луасиа Демужо — Те Ле Мерсье (Франция) — 176,85

15. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 170,03

16. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 169,47

17. Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль) — 163,01

18. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия) — 162,97

19. Мария Голубцова — Кирилл Белобров (Украина) — 162,38

20. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия) — 157,51

Произвольный танец

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 134,07

2. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 131,64

3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 130,54

4. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 128,45

5. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 128,17

6. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 122,70

7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичус (Литва) — 120,50

8. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 119,83

9. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 116,57

10. Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония) — 115,95

11. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 114,86

12. Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия) — 111,79

13. Евгения Лопарова — Жоффре Бриссо (Франция) — 110,81

14. Луасиа Демужо — Те Ле Мерсье (Франция) — 106,97

15. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 104,67

16. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 102,08

17. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия) — 98,95

18. Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль) — 98,87

19. Мария Голубцова — Кирилл Белобров (Украина) — 98,44

20. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия) — 93,63