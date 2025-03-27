Американка Лью выиграла короткую программу на ЧМ-2025

Американская фигуристка Алиса Лью лидирует после короткой программы на чемпионате мира-2025. 19-летняя американка набрала 74,58 балла.

Второе место занимает японка Моне Чиба, набравшая 73,44 балла за прокат. Замыкает тройку американка Изабо Левито — 73,33 балла.

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, которая ранее представляла Россию, не прошла в произвольную программу, так как набрала 47,31 балла и заняла 25-е место. В произвольную квалифицируются 24 лучшие фигуристки.

Соревнования проходят в Бостоне. Произвольная программа у женщин состоится в ночь с 28 на 29 марта. Начало в 02:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2025

Женщины

Короткая программа

1. Алиса Лью (США) — 74,58

2. Моне Чиба (Япония) — 73,44

3. Изабо Левито (США) — 73,33

4. Вакаба Хигучи (Япония) — 72,10

5. Каори Сакамото (Япония) — 71,03

6. Маделин Скизас (Канада) — 69,18

7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 67,79

8. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 67,74

9. Эмбер Гленн (США) — 67,65

10. Кимми Репонд (Швейцария) — 67,42