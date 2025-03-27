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27 марта, 00:03

Американка Лью выиграла короткую программу на ЧМ-2025

Евгений Козинов
Корреспондент
Алиса Лью.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Американская фигуристка Алиса Лью лидирует после короткой программы на чемпионате мира-2025. 19-летняя американка набрала 74,58 балла.

Второе место занимает японка Моне Чиба, набравшая 73,44 балла за прокат. Замыкает тройку американка Изабо Левито — 73,33 балла.

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, которая ранее представляла Россию, не прошла в произвольную программу, так как набрала 47,31 балла и заняла 25-е место. В произвольную квалифицируются 24 лучшие фигуристки.

Соревнования проходят в Бостоне. Произвольная программа у женщин состоится в ночь с 28 на 29 марта. Начало в 02:00 по московскому времени.

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Чемпионат мира-2025
Женщины
Короткая программа

1. Алиса Лью (США) — 74,58
2. Моне Чиба (Япония) — 73,44
3. Изабо Левито (США) — 73,33
4. Вакаба Хигучи (Япония) — 72,10
5. Каори Сакамото (Япония) — 71,03
6. Маделин Скизас (Канада) — 69,18
7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 67,79
8. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 67,74
9. Эмбер Гленн (США) — 67,65
10. Кимми Репонд (Швейцария) — 67,42

8
Алиса Лью
Анастасия Губанова
Изабо Левито
Каори Сакамото
Моне Чиба
Фигурное катание
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