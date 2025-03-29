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29 марта, 09:09

Лью — о золоте на чемпионате мира: «Когда я сюда ехала, у меня не было никаких ожиданий»

Алина Савинова
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Американская фигуристка Алиса Лью призналась, что у нее не было никаких ожиданий перед поездкой на чемпионат мира.

19-летняя спортсменка выиграла золото в женском одиночном катании. Она стала первой чемпионкой мира по фигурному катанию из США за 19 лет.

«Это так много значит для меня. Рада, что смогла показать два своих лучших выступления.
Не каждый день я могла ожидать такое. Когда я сюда ехала, у меня не было никаких ожиданий. Я вообще никогда не жду от соревнований ничего хорошего. Скорее, я думаю: «Что я могу показать?». Со своей стороны я действительно оправдала ожидания», — приводит слова Лью Yahoo.

Американка набрала 222,97 балла по сумме двух выступлений. Второе место на чемпионате мира в Бостоне заняла японка Каори Сакамото (217,98). Тройку призеров замкнула еще одна представительница Японии Моне Чиба (215,24).

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Алиса Лью
Фигурное катание
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