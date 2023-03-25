Американская фигуристка возмутилась присутствием Тутберидзе на чемпионате мира-2023

Американская фигуристка Эшли Вагнер высказалась о присутствии российских тренеров на чемпионате мира-2023 в Сайтаме (Япония).

«Только что смотрела выступления мужчин на чемпионате мира. Объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры — нет? Люди, ставящие под сомнение действительность допингового скандала, на мой взгляд, просто безумны, учитывая всю имеющуюся у нас информацию», — написала фигуристка в своих социальных сетях.

Российский тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе сопровождает итальянца Даниэля Грассля и грузинов Мориса Квителашвили и Ника Эгадзе на турнире в Японии.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе ученицы Тутберидзе Камилы Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, обнаружен запрещенный препарат. МОК принял решение не вручать медали за командный турнир до окончания расследования.