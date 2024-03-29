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29 марта, 15:00

Анатолий Чайковский: «Американцы должны нам памятник поставить за Малинина!»

Александр Кружков
Обозреватель
Илья Малинин.
Фото USA Today Sports
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Бывший главный редактор журнала «Физкультура и спорт» Анатолий Чайковский, написавший множество книг о фигурном катании, муж великой Елены Чайковской, в интервью «СЭ» прокомментировал выступление Ильи Малинина на ЧМ-2024.

— Победу Ильи Малинина, который на чемпионате мира в Монреале выполнил в произвольной программе шесть четверных прыжков, Татьяна Тарасова прокомментировала так: «Гений! Это лучшее выступление в истории фигурного катания». Согласны?

— Разумеется. Гениальность Малинина, которому подвластны невероятные элементы, очевидна. Мальчишка без натуги прыгает шесть четверных! Значит, для него это естественное состояние. А не заученно-механическое. Правда, в то, что Илья рано или поздно исполнит пятерной, я не верю. Ну, нереально! Не вытянет физически.

Кстати, Малинин не просто сын каких-то русских эмигрантов. Он из семьи фигуристов. Если отец, Роман Скорняков, больших успехов не добился, то мама, Татьяна Малинина, считалась сильной одиночницей. В 1999-м, выступая за Узбекистан, победила в финале «Гран-при», обыграла Бутырскую и Слуцкую! Когда Илья подрос, стала его тренировать, передав лучшие черты отечественной школы фигурного катания. Это прямо бросается в глаза.

Малинин катается как наш фигурист. Да американцы должны нам памятник поставить за такого мальчика!

Анатолий Чайковский. Анатолий Чайковский: «Жена говорит, что не поехала бы на Олимпиаду в нейтральном статусе. У меня другое мнение...»

Фигурное катание
Илья Малинин
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