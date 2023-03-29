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Чемпионат мира

Сегодня, 14:50

Авербух отреагировал на высказывание американского фигуриста об отсутствии россиян на чемпионате мира

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский тренер и хореограф, чемпион мира Илья Авербух в интервью «СЭ» поделился мнением о неучастии российских спортсменов в международных стартах.

— Американец Эван Бэйтс, когда его спросили про отсутствие россиян на чемпионате мира, сказал, что с фигурным катанием все хорошо. И похоже, что это выражает мнение многих спортсменов. Лукавят?

— Конечно, отсутствие высокой конкуренции их всех устраивает. Но объективно победители всегда будут говорить и иметь в виду, что это был тот сезон, когда русские не выступали. Это нездоровая ситуация. У каждого будет свое мнение, но чемпионат мира должен собирать лучших. Когда на чемпионате мира лучшие не собираются, ты уже не победитель среди лучших из лучших, твоя медаль девальвирована. Да, это обоюдная история, но соревнования без одной из сильнейших команд, России, которая на каждой Олимпиаде как минимум входила в тройку по медалям, — это уже не то.

— Чемпионат мира по фигурному катанию вы правда не смотрели?

— Мне неинтересно смотреть чемпионат мира без сильнейших фигуристов. Я не понимаю и считаю совершенно несправедливым отлучение наших ребят от турниров. Уж если быть абсолютно последовательными, то выдающийся хоккеист Александр Овечкин продолжает играть, потому что им за океаном это выгодно. Теннисисты продолжают играть, а выдающимся российским фигуристам нельзя. Я не понимаю этого. Мы сейчас видели чемпионат мира по боксу, в котором наши участвовали, и мир не перевернулся. Происходящее несправедливо и даже жестоко по отношению к карьере спортсмена. Поэтому я не хочу смотреть чемпионаты, где не катаются наши ребята, — сказал Авербух.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от международных соревнований в феврале 2022 года.

Илья Авербух. «Хорошо, что лед тронулся, но условия непонятны». Авербух — об исполкоме МОК, Костомарове и чемпионате мира без россиян

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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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