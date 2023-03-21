0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат мира

Сегодня, 18:26

Попова: «Грасслю будет легче кататься на чемпионате мира при поддержке своих тренеров»

Попова оценила перспективы Грассля на чемпионате мира в Японии
Telegram Дзен

Российская фигуристка Бетина Попова оценила перспективы итальянца Даниэля Грассля на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. По ее мнению, для спортсмена очень важно, что Тутберидзе вместе со своим тренерским штабом будет присутствовать на турнире.

«Думаю, что все будет нормально, потому что приедет полный тренерский состав, он будет чувствовать сильную поддержку и ему будет кататься полегче. Конечно, уже прошло время, полагаю, он свыкся, привык к новой технике, к новым подходам, и ему должно быть комфортно», — сказала Попова «Газете.Ru».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии с 22 по 26 марта. В нем примут участие в том числе подопечные российского тренера Этери Тутберидзе — Морис Квителашвили, Ника Егадзе и Даниэль Грассль.

Источник: https://gazeta.ru/sport/news/2023/03/21/20021413.shtml?updated
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
0
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Читайте также
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Щербакова, Туктамышева и Трусова на пьедестале ЧМ! Live о российском триумфе в женском катании
Прямой эфир из «пузыря» в Стокгольме
Кто выиграет в битве Щербаковой, Трусовой и Кихиры? Live с Еленой Радионовой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энберт считает, что у Квителашвили есть шансы на медаль на чемпионате мира в Японии