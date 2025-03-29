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Чемпионат мира

29 марта, 01:42

Американцы Чок и Бейтс — первые после ритм-танца на ЧМ-2025, Дэвис и Смолкин идут 14-ми

Евгений Козинов
Корреспондент
Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
Фото Reuters
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Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграл ритм-танец на чемпионате мира-2025. Они набрали за свой прокат 90,18 балла.

Вторыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 86,44 балла. Замкнули тройку британцы Лайла Фер и Льюис Гибсон, набравший 83,86 балла.

Дуэт дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающий под грузинским флагом, после ритм-танца идут на 14-й строчке. Они за свой прокат получили 73,22 балла.

ЧМ-2025 проходит в Бостоне. Произвольная программу у танцевальных пар запланирована на субботу, 29 марта, и начнется в 21:30 по московскому времени.

Чемпионат мира-2025
Танцы на льду
Ритм-танец

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 90,18
2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 86,44
3. Лайла Фер — Льюис Гибсон (Великобритания) — 83,86
4. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 83,04
5. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 81,77
...
14. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 73,22
...

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Фигурное катание
Лайла Фер/Льюис Гибсон
Мэдисон Чок/ Эван Бэйтс
Пайпер Гиллес/Поль Пуарье
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