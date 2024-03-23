Чемпионат мира: расписание и где смотреть трансляцию 23 марта

В субботу, 23 марта, продолжится чемпионат мира по фигурному катанию-2024 в канадском Монреале на территории спортивного комплекса «Белл-Центр».

В четвертый соревновательный день в танцах на льду выступят с произвольным танцем, а мужчины покажут номера с произвольной программой.

Видеотрансляции с прокатами фигуристов покажут для всех зрителей по платной подписке на онлайн-сервисе «Okko Спорт». Прямой эфир танцевального турнира начнется в 20.30 по московскому времени. Видеотрансляция произвольной программы мужчин в ночь на 24 марта стартует в 01.00 мск.

Чемпионат мира-2024 по фигурному катанию бесплатно покажут на официальном YouTube-канале ISU, но на территории России просмотр недоступен.

ЧМ-2024 по фигурному катанию в Монреале завершится 24 марта.