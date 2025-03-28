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28 марта, 05:47

Миура и Кихара одержали победу на ЧМ-2025, Володин и Хазе стали вторыми

Евгений Козинов
Корреспондент
Рику Миура и Рюичи Кихара.
Фото Reuters
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Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара одержали победу на чемпионате мира-2025. Они набрали 143,22 балла в произвольной программе, что позволило им занять первое место в итоговом полажении — 219,79 балла.

Вторыми стали Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию. Они показали лучший результат в произвольной программе — 145, 49 балла (после короткой программы они были третьими). В итоговом протоколе у них — 219,08 балла.

Бронзовые медали ЧМ-2025 завоевали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (210,47 балла), которые стали третьими и в произвольной программе.

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Чемпионат мира-2025
Пары
Произвольная программа

1. Минерва Фабьенне Хазе — Никита Володин (Германия) — 145,49
2. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 143,22
3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 135,86
4. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 135,59
5. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 132,44

Итоговое положение

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 219,79
2. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 219,08
3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 210,47
4. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 202,21
5. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 199,76
6. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 199,29

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Фигурное катание
Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин
Рику Миура/Рюити Кихара
Сара Конти/Никколо Макии
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