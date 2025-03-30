Малинин с большим отрывом выиграл произвольную программу и стал двукратным чемпионом мира

Американский фигурист Илья Малинин одержал победу в мужском одиночном катании на чемпионате мира-2025 в Бостоне.

20-летний спортсмен набрал 208,15 балла за произвольную программу и 318,56 балла по сумме двух выступлений. Он стал двукратным чемпионом мира. Малинин также выигрывал мировое первенство в 2024 году.

Второе место на турнире в Бостоне занял казахстанский фигурист Михаил Шайдоров (192,70; 287,47). Бронзу завоевал японец Юма Кагияма (171,10; 278,19).

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025

Бостон, США

Мужчины

Итоговое положение, топ-6

1. Илья Малинин (США) — 318,56

2. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 287,47

3. Юма Кагияма (Япония) — 278,19

4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 275,48

5. Кевин Аймо (Франция) — 272,52

6. Шун Сато (Япония) — 270,56