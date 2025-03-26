Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. Новости
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат мира

26 марта, 23:50

Самоделкина — о короткой программе на чемпионате мира: «Я совсем не нервничала»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала дебют за Казахстан на чемпионате мира-2025 в Бостоне.

18-летняя спортсменка набрала 63,58 балла в первый день соревнований и квалифицировалась для участия в произвольной программе. Своим выступлением она гарантировала олимпийскую квоту для Казахстана.

«Удивительно, но я совсем не нервничала. Я доверяла своим тренировкам, у меня было много хороших прокатов на тренировках, поэтому я знала, что смогу это сделать. Я готовилась к этим соревнованиям с Рафаэлем Арутюняном в США и чувствовала себя очень хорошо подготовленной. Моя цель — обеспечить Казахстану не только одно место, но и потенциальное второе место», — сказала Самоделкина после проката.

Самоделкина с мая 2024 года представляет Казахстан. Она является серебряным призером этапа «Гран-при» среди юниоров в Словении 2021 года, также в ее активе серебряная медаль первенства России среди юниоров-2022. В январе этого года фигуристка завоевала бронзовую медаль на Универсиаде в Турине.

1
Софья Самоделкина
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию 2024: расписание и результаты соревнований, новости и обзоры
Читайте также
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя