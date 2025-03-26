Самоделкина — о короткой программе на чемпионате мира: «Я совсем не нервничала»

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала дебют за Казахстан на чемпионате мира-2025 в Бостоне.

18-летняя спортсменка набрала 63,58 балла в первый день соревнований и квалифицировалась для участия в произвольной программе. Своим выступлением она гарантировала олимпийскую квоту для Казахстана.

«Удивительно, но я совсем не нервничала. Я доверяла своим тренировкам, у меня было много хороших прокатов на тренировках, поэтому я знала, что смогу это сделать. Я готовилась к этим соревнованиям с Рафаэлем Арутюняном в США и чувствовала себя очень хорошо подготовленной. Моя цель — обеспечить Казахстану не только одно место, но и потенциальное второе место», — сказала Самоделкина после проката.

Самоделкина с мая 2024 года представляет Казахстан. Она является серебряным призером этапа «Гран-при» среди юниоров в Словении 2021 года, также в ее активе серебряная медаль первенства России среди юниоров-2022. В январе этого года фигуристка завоевала бронзовую медаль на Универсиаде в Турине.