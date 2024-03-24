Туктамышева — о золоте Малинина на чемпионате мира: «Илья вообще с нашей планеты?»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала победу американского фигуриста российского происхождения Ильи Малинина на ЧМ-2024 в Монреале.

«Вот это чемпионат мира получился! Илья вообще с нашей планеты?? А Какой comeback у Адама! Такие истории, конечно, впечатляет. Чего же нам ждать от следующего сезона?» — написала Туктамышева в своем Telegram-канале.

19-летний Малинин набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе он сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.