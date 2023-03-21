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Сегодня, 21:27

Энберт: «Зрелищность чемпионата мира упадет без российских фигуристов»

Мария Гусева
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Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Александр Энберт рассказал, будет ли смотреть чемпионат мира по фигурному катанию без участия российских спортсменов.

«Да, я буду смотреть чемпионат мира, интересно следить за мировым фигурным катанием, — цитирует Metaratings.ru Энберта. — Буду комментировать на Okko, если кто-то захочет посмотреть на соревнования спортивных пар со мной в компании, то увидимся. Конечно, без российских фигуристов упадет зрелищность турнира. Мировое фигурное катание без российских спортсменов — совсем другое фигурное катание.

Перспективы Губановой? На чемпионате Европы у нее действительно было классное катание. Я буду болеть за нее на чемпионате мира, но мировая конкуренция несравнима с европейской, будет сложнее. На чемпионате мира будут выступать и другие спортсмены из России, которые представляют другие страны. Например, Морис Квителашвили, который катается в Москве, буду болеть за него.

Малинин? Все ждут от Ильи четвертной аксель и сложнейший контент. Невероятно сложно с ним конкурировать, но все-таки там есть опытные гранды фигурного катания. Будет очень интересная борьба в мужском одиночном катании, особенно интересно будет следить за Ильей. Он недавно получил награду «Прорыв года» от ISU, считаю абсолютно заслуженно".

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 22 по 26 марта.

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Александр Энберт
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