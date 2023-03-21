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Чемпионат мира

Сегодня, 17:04

Энберт считает, что у Квителашвили есть шансы на медаль на чемпионате мира в Японии

Морис Квителашвили.
Фото Global Look Press
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Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Александр Энберт оценил шансы грузина Мориса Квителашвили на чемпионате мира в Японии.

«Морис Квителашвили — опытный спортсмен с прекрасным набором элементов. Не так давно я читал большое интервью Мориса о поиске мотивации для продолжения занятий спортом. Надеюсь, что мотивация для подготовки к чемпионату мира была найдена и он в прекрасной форме. И надеюсь, что хорошее выступление на чемпионате мира добавит мотивации на следующий год. Он бронзовый призер чемпионата Европы в мужском одиночном катании — это неплохой титул. Он находится довольно высоко в мировом рейтинге, и, конечно, у него шансы есть», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии с 22 по 26 марта. Помимо Квителашвили, в нем примут участие и другие подопечные российского тренера Этери Тутберидзе — Ника Егадзе и Даниэль Грассль.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/21/20020657.shtml
Фигурное катание
Александр Энберт
Морис Квителашвили
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