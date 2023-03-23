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Сегодня, 15:41

Грассль — о присутствии Тутберидзе на чемпионате мира: «Для меня это большое давление»

Грассль рассказал, как ощущает себя на чемпионате мира в присутствии Тутберидзе
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Даниэль Грассль и Этери Тутберидзе.
Фото Global Look Press
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Призер чемпионата Европы Даниэль Грассль рассказал о том, как ощущает себя на чемпионате мира в присутствии Этери Тутберидзе и о совместной работе с ней. В середине сезона итальянец переехал в Москве для тренировок в «Хрустальном».

— Сегодня было гораздо лучше, чем на чемпионате Европы, — сказал фигурист. — У меня примерно на 10 баллов больше. Всегда сложно выступать после смены тренеров, особенно, когда это произошло в середине сезона. Но я рад, что на втором соревновании с новой командой у меня получилось выступить лучше. Было сложно выступать шестым в разминке, я всегда выхожу на лед в последней разминке, это более волнительно. Пришлось побороться — лед тоже не был самого высокого качества к концу соревнований, совсем другим, чем-то, что было на разминке. Было много царапин. Но я счастлив, что я поборолся.

— Привык ли к работе с Тутберидзе?

— Конечно, все по-другому, чем-то, к чему я привык. Но я в процессе и очень рад, что уже видны результаты работы. И это всего второе соревнований вместе. Конечно, я уже думаю о следующем сезоне, буду тренироваться все лето. Сфокусируюсь на этом, чтобы быть в классной форме. Помогло ли, что Этери выводила на лед на чемпионате мира? Для меня было больше давления (смеется). Я хотел показать ей, как я борюсь. Очень круто, что она здесь. Мне надо к этому привыкнуть. Я нервничал, но очень рад этому. Этери была довольна после моего выступления. Она всегда хорошо ко мне относится, мне она очень нравится, очень нравится тренироватсья под ее руководством. Это самая важная вещь, тем более что скоро надо будет сфокусироваться на подготовке к следующему сезону. Я же перешел в середине сезона, сложно было работать из-за этого.

— Имеется ли конкуренция на тренировках с ученицами Тутберидзе?

— Да, мне это действительно помогает. Мне очень нравится смотреть соревнования одиночниц, особенно российских. У них очень много силы. Я впечатлен тем, как девочки 12 лет прыгают четверные и делают это лучше меня (смеется). Это меня мотивирует. Моя цель в следующем сезоне — быть лучше, чем все они. Это сложно, но я приложу все усилия.

— Нашли ли вы себе занятия в Москве, кроме тренировок?

— Еще нет, я часто чувствую себя одиноко в Москве. Я никуда не хожу, моя жизнь — это квартира, каток и так по кругу. Я много тренируюсь. Бывает сложно, когда на тренировках не все идет так, как я хочу. А я потом я в квартире один... Но процесс только начался, — сказал он.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).

Этери Тутберидзе
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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