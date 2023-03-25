Бронзовый призер чемпионата мира-2023 Илья Малинин, представляющий США, на пресс-конференции после произвольной программы рассказал о риске при исполнении четверных прыжков и признался, что готов чуть снизить планку в следующем сезоне и сделать ставку на чистоту. В Сайтаме американец сделал шесть четверных в произвольной, включая квад аксель, но стал только третьим.

— Очень сложно идти на большой риск. Иногда это оправдывается, но иногда нормально снижать риск и делать упор на чистоту проката. Я думаю, что в следующем сезоне будет полезно чуть снизить свою планку, — сказал Малинин.

Японский фигурист Шома Уно выиграл домашний чемпионат мира (301,14 балла), вторым стал кореец Чха Чжун Хван (296,03 балла), а бронзу завоевал Малинин (288,44).