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Сегодня, 18:36

Фигурист Сема Уно получил травму на тренировке на чемпионате мира

Мария Гусева
Сема Уно.
Сема Уно.
Фото Global Look Press
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Японский фигурист Сема Уно получил травму во время подготовки к чемпионату мира-2023 в Сайтаме (Япония), сообщает L'Equipe.

По данным источника, 25-летний спортсмен упал и повредил лодыжку во время тренировки. Фигурист был вынужден досрочно покинуть лед.

Завтра, 23 марта, мужчины представят короткие программы на чемпионате мира.

Уно является действующим чемпионом мира в мужском одиночном катании. Также японец — серебряный (2018) и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (2022), обладатель двух серебряных наград мировых первенств (2017, 2018).

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