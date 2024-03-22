Гербольдт — об уровне фигурного катания на чемпионате мира: «Больше всего пострадало именно в женском одиночном»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о том, насколько упал уровень мирового фигурного катания без российских спортсменов.

«Не смотрела короткие программы пар и девушек, отчасти потому что нет наших спортсменов. А для меня зрелищность упала без них. Но итоговые результаты посмотрю. Нельзя сказать, что во всех дисциплинах уровень стал ниже, но, конечно, в женском мы были лучшими. И больше всего мировое фигурное катание пострадало именно в женском одиночном, поскольку на сегодняшний день лидерами женского катания являются русские девушки», — сказала Гербольдт «СЭ».

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года проходит с 18 по 24 марта в канадском Монреале.

(София Кузнецова)