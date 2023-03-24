Гербольдт — о победе Сакамото на ЧМ-2023: «Чемпионат России выиграть сложнее»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт заявила, что чемпионат мира не вызывает у нее интерес в отсутствие российских спортсменов на турнире.

«Я за событиями чемпионата мира не слежу, поскольку считаю, что раз нас дисквалифицировали и мы им неинтересны, они нам тем более неинтересны. А соперники есть всегда и у всех. Даже самый уверенный в себе спортсмен может ошибиться. Наши девушки на сегодняшний день — неважно, в каком возрасте, даже в 19 лет, — как побеждали, так и будут побеждать. Конкуренция у нас в стране — самая высокая, и считается, что сложнее выиграть чемпионат России, чем чемпионат мира», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

Победительницей соревнований в женском одиночном катании на чемпионате мира-2023 стала японка Каори Сакамото. Второе место заняла представительница Южной Кореи Ли Ха Ин. Тройку лидеров замкнула Луна Хендрикс из Бельгии.