Гончаренко оценила шансы Губановой на медаль чемпионата мира-2023

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, способна побороться за медаль чемпионата мира при чистых прокатах программ.

«Буду пытаться следить за чемпионатом мира, хочется быть в курсе. Интересны будут соревнования у мужчин. У девушек все примерно ровно в плане состава, все зависит от прокатов. Посмотрю Луну Хендрикс, которая показывает женское катание со стороны эстетики, прокаты японских и южнокорейских спортсменок, чтобы проанализировать, что покажут, к чему идут. Настя Губанова немного подняла себе рейтинг. Мечтается и о тройке сильнейших, соперниц, которые на голову сильнее. Нет, если она покажет стабильное катание, все может быть», — приводит ТАСС слова Гончаренко.

В январе Губанова заняла первое место на чемпионате Европы в женском одиночном катании.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023 пройдет с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).