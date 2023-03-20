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Сегодня, 10:51

Гончаренко оценила шансы Губановой на медаль чемпионата мира-2023

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, способна побороться за медаль чемпионата мира при чистых прокатах программ.

«Буду пытаться следить за чемпионатом мира, хочется быть в курсе. Интересны будут соревнования у мужчин. У девушек все примерно ровно в плане состава, все зависит от прокатов. Посмотрю Луну Хендрикс, которая показывает женское катание со стороны эстетики, прокаты японских и южнокорейских спортсменок, чтобы проанализировать, что покажут, к чему идут. Настя Губанова немного подняла себе рейтинг. Мечтается и о тройке сильнейших, соперниц, которые на голову сильнее. Нет, если она покажет стабильное катание, все может быть», — приводит ТАСС слова Гончаренко.

В январе Губанова заняла первое место на чемпионате Европы в женском одиночном катании.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023 пройдет с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).

Источник: https://tass.ru/sport/17313975
Фигурное катание
Анастасия Губанова
Инна Гончаренко
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