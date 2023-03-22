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Сегодня, 16:28

Губанова — о своей короткой программе на ЧМ-2023: «На троечку оценила бы прокат»

Алина Савинова
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Фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме.

«На троечку из пяти оценила бы прокат. Но рада, что не опустила руки и доборолась до конца. После ошибки на каскаде сразу же поняла, что нужно делать каскад во второй половине. Но мы это отрабатывали на тренировках. Чувствуется, что ко мне больше внимания после победы на чемпионате Европы, но я стараюсь не концентрироваться на этом и делать свою работу. После той победы я больше всего работала над вращениями. Забыла, как их делать, ха-ха», — приводит Sport24 слова Губановой.

Губанова получила за прокат 65,40 балла и заняла промежуточное 11-е место. Короткую программу выиграла японка Каори Сакамото. Второй стала Хэ Ин Ли из Южной Кореи, третьей — еще одна японка Маи Михара.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-22-gubanova-o-svoyey-korotkoy-programme-na-chm-na-troyechku-iz-pyati-otsenilaby-prokat
Фигурное катание
Анастасия Губанова
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