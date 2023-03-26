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Сегодня, 16:15

Латвийская фигуристка ответила на вопрос об отсутствии россиян на чемпионате мира в Японии

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Латвийская фигуристка Софья Степченко в интервью «СЭ» оценила уровень конкуренции на чемпионате мира 2023 в японской Сайтаме.

Соревнования проходят без участия спортсменов из России и Белоруссии из-за отстранения ISU.

«Я слежу за российским фигурным катанием, в свободное время могу посмотреть прокаты, узнать, что происходит. Я в принципе люблю фигурное катание и слежу за тем, как оно развивается во всем мире. И в России в том числе. Потерял ли чемпионат мира от отсутствия России? Знаете, я настолько была сконцентрирована на себе, что даже не смотрела и не думала за тем, кто тут еще выступает. Поэтому мне сложно даже сказать.

Я с топовыми российскими девушками даже никогда и не пересекалась, не была ни на одном старте. Это мой первый взрослый сезон, я только вышла во взрослые, а Трусовой и Щербаковой уже и нет. У меня и полноценных юниорских сезонов не было. Прошлые два года получились рваными и почти без международных стартов из-за пандемии. В этому году только все начало налаживаться, но россияне отстранены. Так что практически и не было опыта как соревноваться с россиянками, поэтому с Камилой Валиевой я тоже не пересекалась", — сказала Степченко.

На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Софья заняла 23-е место.

Полностью интервью с Софьей Степченко читайте здесь.

Фигурное катание
Софья Степченко
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