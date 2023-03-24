Леонова — о победе Сакомото на ЧМ: «Если бы поехали российские спортсмены, то первое место точно было бы за нами»

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос, потерял ли чемпионат мира по фигурному катанию в зрелищности из-за отсутствия российских спортсменов.

«Безусловно чемпионат мира потерял в уровне. Без наших спортсменов за всем не очень интересно наблюдать. Есть какие-то спортсмены, за которыми я слежу в мире, в Европе, но пристального внимания нет. Предсказуема победа Сакамото? Для меня да. Хотя она в этом сезоне вроде бы не блестяще выступала. Понятно, постолимпийский сезон. Но я рада, что она подтвердила, что в мире она пока самая сильная. Смогла бы она занять пьедестал, если бы участие принимали российские спортсмены? Я думаю, что она поборолась бы однозначно. Трудно предсказать что-то. Но если бы поехали российские спортсмены, то первое место точно было бы за нами», — сказала Леонова «СЭ».

Победительницей чемпионата мира по фигурному катанию стала японская спортсменка Каори Сакамото, набравшая в сумме 224,61 балла. Второе место заняла южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин (220,94). Третье — бельгийская спортсменка Луна Хендрикс (210,42).