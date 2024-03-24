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24 марта, 05:12

Малинин исполнил шесть четверных и обновил мировой рекорд по произвольной программе

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Илья Малинин.
Фото USA Today Sports
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Американский фигурист Илья Малинин с мировым рекордом выиграл произвольную программу и стал победителем чемпионата мира.

После короткой программы спортсмен занимал третье место, набрав 105,97 балла.

В произвольной программе Малинин сделал шесть четверных прыжков и установил новый мировой рекорд. Он исполнил четверной аксель, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов, каскад четверной лутц- ойлер — тройной флип, каскад из четверного и тройного тулупов и секвенцию тройной лутц-тройной аксель. Дорожку шагов судьи оценили на четвертый уровень, а вращение с захода со сменой ноги — на третий уровень (остальные вращения — на четвертый уровень).

За технику Илья набрал 137,18, за компоненты 90,61 балла (всего — 227,79). По сумме двух программ Малинин получил 333,76 балла. Таким образом, фигурист установил новый рекорд по баллам за произвольную программу. Предыдущее достижение принадлежало его соотечественнику Натану Чену, который в финале Гран-при в сезоне 2019/2020 набрал 224,92 балла.

Фигурное катание
Илья Малинин
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