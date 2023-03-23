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Чемпионат мира

Сегодня, 14:37

Малинин планирует исполнить шесть четверных в произвольной программе на чемпионате мира

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Илья Малинин.
Фото Global Look Press
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Чемпион США и бронзовый призер финала Гран-при Илья Малинин рассказал, что восстановился от травмы и планирует исполнять шесть четверных в произвольной программе на чемпионате мира.

— Как вам сегодняшнее выступление?

— Было круто. Чувствовал себя в моменте, наслаждался своим выступлением. Очень рад быть здесь. Целый сезон я работал ради этого момента. Было много тренировок, чувствовал невероятную мотивацию.

— Сделали ли вы какие-то выводы после неудачной короткой в финале Гран-при?

— Если посмотреть на то выступление, то там было много ошибок, много всего, над чем надо было работать. Мы все разобрали, каждый день пытались исправить эти недочеты. Рад, что получилось уделить время всему этому. Это помогло мне быть более стабильным и чистым в короткой программе здесь, в Японии.

— Чувствуете ли давление, потому что вы можете быть в медалях на чемпионате мира?

— Точно чувствую давление, но если я просто сконцентрируюсь на тренировках, буду доверять тренерам, то буду готов откататься классно.

— Артем Ковалев сказал, что вы перед этапом Гран-при пять часов играл в футбол...

— Я такого не помню (смеется). Но помню, что мне очень нравилось играть в футбол, использовать такой разогрев перед соревнованиями. Я думаю, что отчасти это так — точно хороший способ расслабиться, быть в моменте. Со здоровьем все в порядке, я восстановился от травмы и готов показывать свои программы. В произвольной планирую шесть квадов, — сказал после проката Малинин.

В короткой американец набрал 100,38 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).

Фигурное катание
Илья Малинин
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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