Миура и Кихара лидируют после короткой программы на чемпионате мира-2023

Сегодня, 08:52
Японцы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли короткую программу в парном катании на чемпионате мира-2023 в Сайтаме.
Они получили за свой прокат 80,72 балла. Второе место занимают американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер (74,64). На третьей позиции представители Италии Сара Конти и Никколо Макии (73,24).
23 марта пары представят произвольные программы.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Пары
Короткая программа
1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 80,72
2. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 74,64
3. Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 73,24
4. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 72,81
5. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 70,23
6. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 65,31
7. Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия) — 65,23
8. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 64,43
9. Элли Кам — Дэнни О'Ши (США) — 63,40
10. Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 63,33
11. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос-Мур (Австралия) — 61,95
12. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 61,24
13. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 61,07
14. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 60,98
15. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 60,89
16. Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 58,12
17. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 55,42
18. Ника Осипова — Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) — 54,93
19. Изабелла Гамес — Александр Коровин (Филиппины) — 53,29
20. Чжан Сыян — Ян Юнчао (Китай) — 50,32
21. Федерика Симиоли — Алессандро Зарбо (Чехия) — 49,59
22. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 44,74
23. Лидия Смарт — Гарри Маттик (Великобритания) — 43,82