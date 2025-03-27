Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. Новости
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат мира

27 марта, 20:11

На чемпионате мира по фигурному катанию рекламируют атрибутику фотографией дисквалифицированной Валиевой

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

В холле арены TD Garden в американском Бостоне, где проходит чемпионат мира по фигурному катанию, продают атрибутику, рекламируя ее изображением Камилы Валиевой.

Валиева дисквалифицирована за антидопинговое нарушение на четыре года, срок отстранения действует до декабря 2025 года.

Фигуристка изображена на стойке с игрушками-салфетницами, продавцы предлагают купить их, чтобы «бросить любимым фигуристам».

Чемпионат мира-2025 по фигурному катанию проходит в Бостоне (США) с 25 по 30 марта. Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях — они отстранены от участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

Камила Валиева
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию 2024: расписание и результаты соревнований, новости и обзоры
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя