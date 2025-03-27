На чемпионате мира по фигурному катанию рекламируют атрибутику фотографией дисквалифицированной Валиевой

В холле арены TD Garden в американском Бостоне, где проходит чемпионат мира по фигурному катанию, продают атрибутику, рекламируя ее изображением Камилы Валиевой.

Валиева дисквалифицирована за антидопинговое нарушение на четыре года, срок отстранения действует до декабря 2025 года.

Фигуристка изображена на стойке с игрушками-салфетницами, продавцы предлагают купить их, чтобы «бросить любимым фигуристам».

Чемпионат мира-2025 по фигурному катанию проходит в Бостоне (США) с 25 по 30 марта. Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях — они отстранены от участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.