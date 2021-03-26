Путин поздравил Мишину и Галлямова с победой на чемпионате мира по фигурному катанию

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой на чемпионате мира. Они победили в соревнованиях спортивных пар.

«Уважаемые Анастасия Викторовна и Александр Романович! Поздравляю вас с триумфом, — говорится в тексте поздравления. — Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал. Открыли «золотой счет» нашей сборной на нынешних соревнованиях. И конечно, особые слова признательности — вашим тренерам и наставникам, которые привели вас к этой красивой, убедительной победе. Желаю вам новых спортивных свершений и всего наилучшего».

По сумме короткой и произвольных программ Мишина и Галлямов набрали 227,59 балла.