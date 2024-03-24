Радионова считает закономерной победу Малинина на чемпионате мира: «Он выше всех соперников на голову»

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала «СЭ» победу американца российского происхождения Ильи Малинина на чемпионате мира в Монреале.

«Да, я видела результаты и то, что Илье удалось побить мировой рекорд, сделав четверной аксель. Сейчас он выше всех своих соперников на голову, потому что у него достаточно много четверных в программе. Я действительно считаю победу Ильи заслуженной. Кажется, что особого удивления от его победы ни у кого не было, так как он являлся главным фаворитом. Так что все закономерно», — сказала Радионова «СЭ».

19-летний Малинин впервые в своей карьере стал чемпионом мира. До этого лучшим результатом фигуриста было третье место на мировом первенстве 2023 года.

Спортсмен набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе Малинин сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.

(Денис Сафронов)