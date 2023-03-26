Роднина: «Прошедший чемпионат мира по фигурному катанию — второсортный турнир без россиян»

Депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мыслями о прошедшем в Японии чемпионате мира по фигурному катанию.

«Если Олимпийские игры будут такими же по составу участников, как этот чемпионат мира, то есть без россиян, то зрелище будет так себе. Женское катание вообще не смотрится. Люди привыкли, что наши спортсменки исполняют сложнейшие элементы. В парах мы тоже на лидирующих позициях. А прошедший чемпионат мира по фигурному катанию — второсортный турнир, потому что там не было сильнейших», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023 прошел с 22 по 26 марта в японской Сайтаме.