Самоделкина расстроена результатом на чемпионате мира в Бостоне

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне выступающая за Казахстан, прокомментировала свой результат на чемпионате мира в Бостоне.

18-летняя спортсменка заняла 14-е место в женском одиночном катании, набрав 181,36 балла по сумме двух программ. Победительницей соревнований стала американка Алиса Лью с 222,97 баллами.

«Сейчас я расстроена, потому что я очень много работала и последний каскад получился не таким, как я рассчитывала. Из этого сезона я вынесла, что мне нужно еще внимательнее и лучше прислушиваться к тому, что говорят мне мои тренеры. Я очень хочу много работать и совершенствоваться во всем: в прыжках, в технической подаче. Следующий сезон олимпийский — он очень важен», — цитирует Самоделкину Goldenskate.

Самоделкина с мая 2024 года представляет Казахстан. В январе она завоевала бронзовую медаль на Универсиаде в Турине.