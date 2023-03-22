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Сегодня, 17:16

Тарасова назвала фавориток чемпионата мира по фигурному катанию

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате мира-2023.

«Я не удивлена, что японки заняли первое и третье места в короткой программе. На данный момент они — сильнейшие. Думаю, домашний чемпионат будет за ними. Хочется, чтобы этот турнир прошел быстрее и наступил следующий — с нашими фигуристами. Их на этом турнире не хватает», — цитирует Тарасову Legalbet.

Короткую программу выиграла японка Каори Сакамото. Второй стала Хэ Ин Ли из Южной Кореи, третьей — еще одна японка Маи Михара.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023 проходит с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).

Источник: https://legalbet.ru/news/15057681/
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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