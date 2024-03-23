Тарасова оценила победу 40-летней фигуристки на чемпионате мира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу 40-летней канадки Дианны Стеллато-Дудек и Максима Дешама в соревновании пар на чемпионате мира-2024.

«У нас 40-летние Белоусова и Протопопов выигрывали. Я против того, чтобы ставили возрастные ограничения. Лучшие люди должны и в 40 лет выигрывать. Какое вы имеете право судить их?» — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

По сумме двух программ канадская пара набрали 221,56 балла. Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира. Победа на мировом первенстве в 2024 году стала для нее первой.

Второе место на турнире заняли Рику Миура и Рюити Кихара (217,88), третье — Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (210,40).